ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt SFC Energy auf 'Buy' - Ziel 27 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat SFC Energy nach einem großen Folgeauftrag im Clean-Power-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Auftrag sei eine Erweiterung des bisherigen Mehrjahresvertrags, der ein Volumen von knapp 28 Millionen Euro habe und im März 2024 an Land gezogen worden sei, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Vertrag untermauere das erwartete Wachstum im Bereich Clean Power Management, der knapp 30 Prozent zum Konzernumsatz beitrage./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2025 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------