Musks X will Überweisungsdienst in diesem Jahr starten - Visa erster Partner

AUSTIN (dpa-AFX) - Elon Musks Online-Plattform X will ihren seit langem angekündigten Dienst für Geldüberweisungen bis Ende dieses Jahres starten. X-Chefin Linda Yaccarino gab Visa als ersten Partner aus der Finanzbranche bekannt. Mit den Accounts von X Money werden Nutzer unter anderem Geld von einer verknüpften Debitkarte untereinander verschicken und Mittel auf ihr Bankkonto überweisen können, hieß es. Ob X Money nur in den USA oder auch in anderen Ländern verfügbar sein wird, blieb zunächst unklar.

Musk hatte im Oktober 2022 den Kurznachrichtendienst Twitter für rund 44 Milliarden Dollar gekauft und angekündigt, auf dieser Basis die Online-Plattform X für alle Aspekte des digitalen Lebens aufzubauen. Dazu gehört auch eine Bezahlfunktion. Bisher sicherte sich X unter der Marke X Payments eine Lizenz für Überweisungen in 41 der 50 US-Bundesstaaten./so/DP/he