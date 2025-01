Tesla enttäuscht bei Umsatz und Gewinn, Aktie trotzt mauen Zahlen

Der Autobauer Tesla hat am Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA Zahlen zum vierten Quartal 2024 vorgelegt. Während der Gewinn minimal hinter den Erwartungen lag, enttäuschte Tesla beim Umsatz deutlicher.

So teilte der Konzern mit, im Schlussquartal 25,7 Milliarden Dollar erlöst zu haben. Analysten hatten indes mit mehr als 27 Milliarden Dollar Umsatz gerechnet. Beim Gewinn traf Tesla mit 0,73 Dollar je Aktie die Erwartungen des Marktes (0,76 Dollar) ebenfalls nicht.

Anfang Januar hatte Tesla bereits Zahlen zu den Auslieferungen im vergangenen Jahr vorgelegt. Mit 1,8 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen musste der Konzern seinen ersten Rückgang auf Jahressicht hinnehmen. Andererseits verkündete Tesla am Mittwoch einen großen Sprung beim Geschäft mit Energie und Batterien. Hier verdoppelte sich der Umsatz zum Vorjahresquartal auf über drei Milliarden US-Dollar.

Die Aktie Teslas verlor im nachbörslichen Handel in den USA zunächst über drei Prozent, drehte dann aber ins Plus und gewann vier Prozent hinzu. Im regulären Handel hatte der Kurs um 2,5 Prozent nachgegeben. Auf Jahressicht hat die Aktie bislang leicht nachgegeben. Allerdings gehörte das Papier nach dem Wahlsieg Donald Trumps auch zu den gefragtesten Aktien und legte in wenigen Wochen mehr als 50 Prozent zu.