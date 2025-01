"Deutsche Bank 3.0" - Sewing könnte Bereiche zu Disposition stellen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Deutsche Bank-Chef Christian Sewing hat einen weiteren Umbau der Bank angekündigt.

"Unsere Ziele für 2025 sind nur ein Zwischenschritt für uns", sagte Sewing am Donnerstag in Frankfurt. Das Geldhaus arbeite an neuen Plänen, um Erträge sowie Effizienz und damit die gesamte Profitabilität zu verbessern. Einen detaillierten Plan für diese nächste Etappe, die er als "Deutsche Bank 3.0" bezeichnete, werde er im Laufe des Jahres vorlegen.

Die Deutsche Bank wolle dabei ihr Kapital "noch strategischer einsetzen als bisher". Von Bereichen, die nicht ausreichend wirtschafteten, könne sich das Institut sogar trennen. "Denkverbote gibt es für uns nicht", betonte Sewing. "Wir werden dabei alle Bereiche und alle Teams noch konsistenter daran messen, welchen Wertbeitrag sie mit einer Kapitalinvestition schaffen", kündigte er an.

Zudem wolle die Bank ihre Organisationsstruktur weiter optimieren, sagte Sewing. Derzeit werde das Geldhaus sehr zentral gesteuert, nun gelte es, mehr Verantwortung in die Geschäftsbereiche zu geben. Damit könnten Hierarchien gestrafft und die Kosten optimiert werden. Künstliche Intelligenz könnte die Bank ebenfalls effizienter machen. Er sehe ein zusätzliches Einsparpotenzial zum bisherigen Effizienzprogramm, das 2,5 Milliarden Euro umfasst.

