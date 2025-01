STOXX Europe Small 200 Index - Vielversprechender Flaggenausbruch

Nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt fristeten „small caps“ in den letzten Jahren ein Schattendasein. Ändert sich das gerade? Bessern sich die Aussichten, insbesondere in Europa? Wir denken ja! Schließlich kam es nach einer langfristigen Bodenbildung im Verlauf des STOXX Europe Small 200 zuletzt nochmals zu einem Pullback an die Nackenzone dieser langfristigen unteren Umkehr. Gleichzeitig kann die Kursentwicklung der letzten Monate mittlerweile als abgeschlossene Bullenflagge interpretiert werden (siehe Chart). Die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 335,76 Punkten) sowie der Ausbruch aus der diskutierten Flagge wird durch ein neues Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD zusätzlich untermauert. Dank dieser Weichenstellungen dürfte das Aktienbarometer zunächst Kurs auf die Hochs des Jahres 2024 bei 351 Punkten nehmen. Der Sprung über diese Hürde würde für eine zusätzliche Bestätigung des diskutierten Gezeitenwandels sorgen, zumal die langfristige Trendwende sogar ein Kursziel von 400 Punkten bereithält. Über den Tellerrand hinausgeblickt, könnten die europäischen „small caps“ ihre historischen Rekordstände aus den Jahren 2021/22 bei gut 400 Punkten durchaus ins Visier nehmen.

STOXX Europe Small 200 Index (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX Europe Small 200 Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

