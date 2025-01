ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für SAP auf 320 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 290 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die robuste Stärke des S/4 HANA-Produktzyklus sei Grundlage für eine überdurchschnittliche Umsatzbeschleunigung, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Experte sieht bei dem Softwarekonzern zudem Chancen durch weitere Maßnahmen zur Steigerung der Kosteneffizienz./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben