dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.02.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Krise bei Porsche: Finanz- und Vertriebschef sollen gehen - Kursminus

STUTTGART - Die VW -Tochter Porsche AG will Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebsvorstand Detlev von Platen loswerden. Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche sei beauftragt worden, Gespräche mit den beiden Vorständen über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden aus dem Vorstand zu führen, teilte der Sportwagenbauer in Stuttgart am Wochenende mit. Die in den vergangenen Monaten schwache gelaufene Aktie fiel am Montag in dem von neuen US-Zöllen belasteten Branchenumfeld deutlich.

Unicredit hält knapp fünf Prozent an Generali - kein strategisches Interesse

MAILAND - Die eine Übernahme der Commerzbank DE000CBK1001> anpeilende Unicredit hält ein kleines Aktienpaket an dem Versicherer Generali . Die italienische Bank teilte am Sonntag mit, etwa 4,1 Prozent der Aktien zu halten. Weitere 0,6 Prozent seien als übliche Dienstleistung für Kunden und verbundene Hedgefonds im Bestand.

Roche erhält US-Zulassungserweiterung für Brustkrebs-Begleitdiagnostikum

BASEL - Der Pharmakonzern Roche hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassungserweiterung für ein Brustkrebs-Begleitdiagnostikum erhalten. Konkret kann mit dem "Pathway-HER2-(4B5)"-Test nun eine neue Gruppe an Patientinnen identifiziert werden, die an metastasiertem Brustkrebs leidet und für eine Behandlung mit dem Medikament Enhertu infrage kommt, wie der Konzern am Freitagabend mitteilte.

ROUNDUP: Lufthansa erwartet von Ita 2025 schwarze Zahlen - Tickets eher teurer

ROM/FRANKFURT - Die Lufthansa rechnet nach ihrem Einstieg bei der italienischen Staatsfluglinie Ita im ersten Jahr mit schwarzen Zahlen. Ita werde von Anfang an wie eine 100-prozentige Tochter behandelt, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Montag in Rom.

ROUNDUP: Julius Bär steigert Gewinn und baut 400 Stellen ab

ZÜRICH - Die Julius Bär -Gruppe hat ihren Gewinn 2024 nach dem Einbruch im Vorjahr wegen des Signa-Debakels wieder deutlich gesteigert. Die Privatbank weitet zugleich ihr laufendes Kostensparprogramm aus - rund 400 Stellen sollen wegfallen. Am Aktienmarkt wurden die Nachrichten negativ aufgenommen: Die Julius-Bär-Aktien notierten kurz nach Eröffnung 7,9 Prozent im Minus.

ROUNDUP: Pharmakonzern Sanofi erwirbt größeres Aktienpaket von L'Oreal

PARIS - Der französische Pharmakonzern Sanofi kauft vom Kosmetikkonzern L'Oreal eigene Aktien im Wert von rund drei Milliarden Euro zurück. Das Unternehmen habe je Anteilsschein 101,50 Euro gezahlt, teilte der Pharmakonzern am Montag mit. Insgesamt habe er rund 29,6 Millionen Sanofi-Aktien erworben und damit 2,3 Prozent der eigenen Aktien. Sanofi hatte Ende Januar für dieses Jahr einen Aktienrückkauf über fünf Milliarden Euro angekündigt. Unternehmen wenden diesen Schritt oft zur Kurspflege an. Die Aktie verlor im Mittagshandel um rund 0,6 Prozent. Allerdings hat die Aktie seit dem Jahreswechsel gut zehn Prozent zugelegt.

Fresenius findet Käufer für internationales Projektgeschäft von Vamed

BAD HOMBURG - Fresenius wird anders als geplant das internationale Projektgeschäft seiner früheren Beteiligungsgesesellschaft Vamed doch nicht schrittweise einstellen. Wie der Bad Homburger Dax -Konzern am Montag mitteilte, will er stattdessen die Health Tech Engineering (HTE) vollständig an das deutsche Gesundheitsunternehmen Worldwide Hospital Group (WWH) verkaufen. Der Abschluss wird zur Jahresmitte erwartet. Mit dem Verkauf beschleunigt der Konzern den geplanten Ausstieg aus der österreichischen Vamed. Ursprünglich hatte Fresenius beabsichtigt, deren HTE-Projektgeschäft bis 2026 schrittweise zurückzufahren.

Weitere Meldungen -Bayer beantragt EU-Zulassung für Kerendia gegen Herzinsuffizienz -ROUNDUP/Geplatzte Wechsel, wenig Stars: Die Transfers der Bundesliga -BVB holt Linksverteidiger Svensson auf Leihbasis -EU setzt Regeln für den Umgang mit KI in Kraft -Umfrage: Abnehmwünsche schaffen Milliardenmarkt -Verivox: Preiserhöhungsrunde in der Kfz-Versicherung -ROUNDUP: Droht der Bahn unter einem Kanzler Merz die Zerschlagung? -Eigenheimbesitzer planen häufig mit Sonnenstrom -Steuersenkung könnte Stromkosten um 7 Prozent verringern -ROUNDUP 2/WHO-Krisensitzung: Wie weiter ohne die USA? -ROUNDUP/Rekord-Regen in Australien: Hochwasser lockt Krokodile an -Reedereien Hapag-Lloyd und Maersk teilen Laderäume -Polizei: Projektion aus Protest gegen Musk war echt -Kehl über BVB-Zugänge: 'Arbeiten an einigen Sachen' -Sky: Tel wechselt nicht zu Manchester United -ROUNDUP: Nicht mal die Fußball-EM kann deutschen Bierabsatz heben -Moderne Scanner am Frankfurter Flughafen installiert -Erster Liga-Sieg 2025: Guirassy und Beier erlösen BVB -TransnetBW-Chef zu Strompreisen: Wer Nutzen hat, soll zahlen -Einweggeschirr könnte in etlichen Städten teurer werden -Kunden haben 'weniger Lust auf den Schuhkauf' -Sky-Reporter Fuss künftig für RTL dabei -Kaffee bei Tchibo wird teurer -Grüner Wasserstoff soll 2030 auch aus Saudi-Arabien kommen -Hunderte Gewerkschafter warnen vor Bahn-Zerschlagung -Erstes Güterschiff seit Monaten passiert Dresden

