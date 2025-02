Trumps Zölle auf Mexiko werden vorerst ausgesetzt - Börsen grenzen Verluste ein

Wendung im Zoll-Streit: Nachdem die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Güter aus Mexiko, Kanada und China am Wochenende in Kraft traten, hat Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum am Montag verkündet, dass die Zölle im Falle ihres Landes vorerst pausiert werden.

Das berichteten US-Medien übereinstimmend. Die Zölle sollen nun einen Monat lang pausiert werden, so Sheinbaum. Nach einem Gespräch mit Trump habe sie entschieden, "unverzüglich" 10.000 Soldaten an die Grenze zum nördlichen Nachbarn zu schicken, um "den Drogenschmuggel von Mexiko in die Vereinigten Staaten zu unterbinden, vor allem bei Fentanyl". Trump hatte wiederholt die angebliche Einfuhr von Drogen aus Kanada und Mexiko als Argument für die Schutzzölle genutzt.

Die Märkte reagierten erleichtert auf die Ankündigung. Der US-Leitindex Dow Jones grenzte seine Verluste zuletzt deutlich ein und notierte nur noch rund 0,4 Prozent tiefer bei 44.373 Punkten. Im frühen Handel noch war der Dow um rund anderthalb Prozent abgesackt. Auch der marktbreite S&P 500 lag zuletzt nur noch 0,67 Prozent im Minus. Der deutsche Leitindex Dax machte nach der Ankündigung der Präsidentin Mexikos ebenfalls einen Teil seiner Verluste wett.