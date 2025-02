EQS-News: 11880 Solutions präsentiert DassinddieBESTEN: Fitness First ist Deutschlands beliebteste Fitness-Kette 2024

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

11880 Solutions präsentiert DassinddieBESTEN: Fitness First ist Deutschlands beliebteste Fitness-Kette 2024



04.02.2025 / 08:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Essen, 4. Februar 2025 – Die 11880 Solutions AG startet mit einem neuen Ranking-Format: dem DassinddieBESTEN-Branchenkompass, der regelmäßig die am besten bewerteten Dienstleister und Händler in Deutschland kürt. Den Auftakt macht die Fitnessbranche, und das Ergebnis steht fest: Fitness First ist Deutschlands beliebteste Fitnessstudio-Kette 2024, die Kunden vor allem durch erstklassigen Service, hervorragende Hygiene und optimal ausgestattete Trainingsräume überzeugt.

Auf Platz zwei landet die Fitnessstudio-Kette Mrs.Sporty. Hier loben die Kundinnen vor allem die Trainer, das Kursangebot und das Preis-Leistungsverhältnis. Platz drei belegt die Kette Injoy, die insbesondere bei den Trainingsräumlichkeiten punktet. Auf Platz vier und fünf folgen Jumpers Fitness beziehungsweise Viva Fitness.

Die Grundlage für den neuen Branchenkompass bilden rund 100 Millionen authentische Kundenbewertungen aus werkenntdenBESTEN, der Suchmaschine für Online-Bewertungen, die reale Erfahrungen widerspiegeln. Das vollständige Ranking und weitere Details zur Ermittlungsmethodik können unter www.werkenntdenbesten.de/die-besten kostenlos abgerufen werden.

„Die Bewertungen unserer großen Suchmaschine werkenntdenBESTEN bieten einen echten Mehrwert, denn sie beruhen auf realen Kundenerfahrungen“, erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Im Gegensatz zu klassischen Marktforschungen liefern Bewertungen ein unverfälschtes Bild der Kundenzufriedenheit. Mit unserem neuen Branchenkompass möchten wir Verbrauchern in Deutschland mehr Transparenz und Orientierung bieten. Deshalb werden wir künftig regelmäßig Rankings veröffentlichen und Einblicke in die am besten bewerteten Anbieter verschiedener Branchen geben.“

Für die Erstellung des Rankings wurden die werkenntdenBESTEN-Bewertungen der Fitnessstudio-Ketten aus dem Jahr 2024 analysiert. Ein computerlinguistisches Wahrscheinlichkeitsmodell LMM (Large Language Model) bewertete, wie häufig und in welcher Tonalität zentrale Themen wie Kundenservice, Sauberkeit und Preis-Leistung erwähnt wurden. Auf Basis dieser Analysen wurde ein Net Sentiment Score (NSS) berechnet, der positive und negative Meinungen gegeneinander abwog und ihre Relevanz berücksichtigte. Die finalen Ergebnisse wurden anschließend auf eine Skala von 1 bis 5 übertragen, um ein verständliches und transparentes Ranking zu gewährleisten.

Infografik: DassinddieBESTEN Fitnessstudio-Ketten in Deutschland 2024

Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com

04.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Hohenzollernstraße 24 45128 Essen Deutschland Telefon: 0201-80990 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806, DE0005118806, , WKN: 511880, 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2079281

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2079281 04.02.2025 CET/CEST