Goldpreis weiter auf Rekordkurs – 3.000-Dollar-Marke im Blick

Der Goldpreis kann sich auch am Donnerstag und damit einen Tag vor Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts über der Marke von 2.850 Dollar halten. Damit dürften Anleger weiterhin die psychologisch wichtige 3.000-Dollar-Marke im Auge behalten.

Auswirkungen des Handelsstreits zwischen den USA und China bleiben ungewiss

Die nicht absehbaren Auswirkungen des Handelsstreits etwa zwischen den USA und China auf die Weltwirtschaft könnten dem Edelmetall Gold weiter unter die Arme greifen. China hatte jüngst mit Gegenzöllen als Antwort auf die durch Trump angekündigten Zölle auf Importe aus dem Reich der Mitte geantwortet, was nicht die zuletzt Sorge vor einem Handelsstreit verstärkte.

In diesem Zusammenhang gilt es abzuwarten, wie sich der jüngst begonnene Streit weiterentwickelt. Die Strafzölle auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko wurden zuletzt um 30 Tage ausgesetzt.

Der jüngst begonnene Handelsstreit zwischen den USA und wichtigen Volkswirtschaften könnte dem Goldpreis somit weiterhin in die Karten spielen.