Kovac nach BVB-Pleite: 'Werden nicht die Nerven verlieren'

BOCHUM (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat auch in der Krise Ruhe und Konzentration gefordert. "Es geht darum, dass man in der Situation trotzdem die Ruhe bewahrt. Das ist das ganz Wichtige", sagte der 53-Jährige nach der 0:2-Niederlage des BVB beim VfL Bochum. "Wir werden nicht die Nerven verlieren." Dortmund hat in diesem Jahr von sieben Bundesligaspielen fünf verloren und nur eins gewonnen.

Kovac verteidigte, dass keiner seiner Spieler nach den TV-Interviews in der Interviewzone für die anderen Medien in den Katakomben des Ruhrstadions auftauchte. "Wir spielen wieder in vier Tagen", sagte er mit Blick auf das Rückspiel in den Playoffs der Champions League gegen Sporting Lissabon am Mittwoch.

Kovac ergänzte: "Es ist klar, dass die Jungs Maßnahmen unternehmen, dass sie so schnell wie möglich regenerieren, die Nahrung zu sich nehmen, die sie brauchen, um wieder an Bord zu sein." Kovac ergänzte auf der Pressekonferenz mit einem Lächeln: "Ich bin ja da. Das reicht ja."/the/DP/zb