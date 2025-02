Intel Aufspaltung? | Trump schwingt die Zollkeule

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Donald Trumps Ankündigung auf Autos, Chips und Pharmaprodukte bis zu 25% Zölle zu verhängen, hat die Wall Street nach den gestrigen Rekordständen beim marktbreiten S&P 500 bei rund 6,129 Punkten, etwas mit Gegenwind versehen.

Mit Hochspannung warten die Anleger auf die Sitzungsprotokolle der Notenbank FED.

Bis dahin ist die Nachrichtenlage vor allem auf den Immobiliensektor fokussiert, wo die in Anspruch genommenen Hypothekendarlehen weiter im Rückwärtsgang sind.

Die Stimmung unter den Eigenheimbauern fiel auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten.

Bei Intel reissen die Gerüchte wie es mit dem einstigen Chip Primus weitergeht nicht ab. Ein Aufspaltung und Teilverkauf machen die Runde. Seit Mitte Februar hatte die Aktie rund 60 % an Kurswert zulegen können, am gestrigen Dienstag alleine knapp 17%.



00:00 Intro | Begrüßung

01:00 Themenüberblick

01:45 Geopolitik, Trump Zölle, Schuldenobergrenze

04:45 FED und Inflation

06:40 Europa (u.a. DAX) | Asiatischer Markt

09:30 Zahlen: Community Health, Occidental u.a.

11:22 Immobiliensektor: Compass, Toll Brothers

14:30 Arista Networks | Bumble

17:50 Constellation Brands | HP | Ford | BP

19:20 Intel vor Aufspaltung?

22:30 Walgreens | CrowdStrike

23:00 Ausblick (Moderna, Staatsanleihen)



*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke