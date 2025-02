Siemens startet Verkauf von milliardenschwerem Healthineers-Paket

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Siemens wirft ein erstes milliardenschweres Paket von Aktien der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers auf den Markt.

22 Millionen Aktien sollen bei institutionellen Investoren platziert werden, teilte der Technologiekonzern am Mittwochabend in München mit. Das sind etwa zwei Prozent des Grundkapitals von Healthineers. Zum Xetra-Schlusskurs vom Mittwoch sind die Aktien gut 1,2 Milliarden Euro wert. Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas hatte angekündigt, rund fünf Prozent der Anteile an Siemens Healthineers zu verkaufen, um die zehn Milliarden Euro schwere Übernahme der US-Softwarefirma Altair teilweise zu finanzieren. Bisher hält Siemens 75 Prozent an der Tochter.

