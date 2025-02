IRW-News: De.mem Ltd.: Rekord-Barzahlungen, Umsätze und Margen, operativer Cashflow Break Even

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: Rekord-Barzahlungen, Umsätze und Margen, operativer Cashflow Break Even

27. Februar 2025: Das australische, internationale Wasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen

De.mem (ASX:DEM) (De.mem oder das Unternehmen) freut sich, seinen konsolidierten Finanzbericht für die 12 Monate bis zum 31. Dezember 2024 (GJ 2024) zu veröffentlichen.

HIGHLIGHTS

- Rekord-Barzahlungen für das gesamte Kalenderjahr (GJ) von ca. 28,4 Mio. $, ~15 % Wachstum gegenüber GJ2023

- Positiver operativer Cashflow für das gesamte GJ

- Wiederkehrende Umsätze von 92 % des Gesamtumsatzes im GJ2024

- Rekord-Bruttomargen von 41 %, mehr als Verdoppelung in 7 Jahren

- Australienweite Präsenz mit Integration von zwei kürzlichen Akquisitionen

- NSF-Zertifizierung erreicht und neue Ultrafiltrationsprodukte auf den Markt gebracht

- Starke Bilanz mit 3,6 Mio. $ an Barmitteln zum 31. Dezember 2024

- Starke Aussichten für GJ 2025

Rekord-Barzahlungen

De.mem freut sich, Rekord-Barzahlungen für GJ 2024 von ca. 28,4 Mio. $ zu melden, eine Steigerung von 15 % gegenüber den Barzahlungen von 24,8 Mio. $ im GJ2023 und ein Wachstum von 44 % seit GJ2021. Diagramm 1.

De.mem verzeichnet eine starke Wachstumsdynamik mit 23 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Wachstum der Barzahlungen gegenüber den jeweiligen Vorjahreszeiträumen (pcp) und erwartet, diese starke Wachstumsdynamik fortzusetzen.

DIAGRAMM 1: REKORD-BARZAHLUNGEN (A$ TAUSEND)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78714/De.mem_270225.001.png

Operativer Cashflow positiv

Das Unternehmen freut sich, sein erstes volles Kalenderjahr mit positivem operativem Cashflow zu melden, mit 115.000 $ an operativem Cashflow für GJ2024. Diagramm 2.

DIAGRAMM 2: OPERATIVER CASHFLOW (KALENDERJAHR, A$)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78714/De.mem_270225.002.png

Darüber hinaus ist die vierteljährliche Dynamik des operativen Cashflows sehr stark und steigt von September bis Dezemberquartal 2024 wie folgt:

- Rekordpositiver operativer Cashflow von 597.000 $ im Dezemberquartal 2024,

- Operativer Cashflow im Septemberquartal 2024 von 82.000 $. Diagramm 3.

DIAGRAMM 3: OPERATIVER CASHFLOW (VIERTELJÄHRLICH, A$)

EBITDA-Break-Even in der zweiten Hälfte

De.mem hat im zweiten Halbjahr des GJ2024 ein positives bereinigtes EBITDA von 329.000 $ erzielt.

Der bereinigte EBITDA-Verlust für GJ 2024 reduzierte sich auf -60.000 $, von 0,7 Millionen $ im Jahr 2023, 1,3 Millionen $ im Jahr 2022 und 2,2 Millionen $ im Jahr 2021. Diagramm 4.

Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA abzüglich Geschäftserwerbskosten, aktienbasierter Vergütungsaufwand und andere einmalige Posten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Review of Operations im konsolidierten Finanzbericht.

DIAGRAMM 4: BER. EBITDA (A$)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78714/De.mem_270225.003.png

Erfolgreicher Übergang zu wiederkehrenden Umsätzen

De.mem hat seine Strategie des Übergangs zu margenstarken, wiederkehrenden Barzahlungen umgesetzt, mit einem Rekordwert von 92 % wiederkehrenden Barzahlungen im GJ2024.

Zu den Segmenten mit wiederkehrenden Umsätzen gehören:

- Build, Own, Operate (BOO) und Operations & Maintenance-Verträge;

- Regelmäßige Wartungsarbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen;

- Membranersatzverkäufe in bestehende Anlagen;

- Verkäufe von Spezialchemikalien über die Tochtergesellschaften De.mem-Capic und De.mem-Geutec;

- Verkäufe von Pumpen und zugehörigen Wartungsdienstleistungen über die Tochtergesellschaften De.mem-Pumptech und De.mem-Stevco;

- Verkäufe von Kleingeräten und Verbrauchsmaterialien; und

- Verkäufe von Hauswasserfiltern.

Starkes Margenwachstum

Die Margen haben sich erhöht, da das Unternehmen die Barzahlungen kontinuierlich über seine relativ fixen Kostenbasis gesteigert und den Cross-Sell von margenstärkeren, wiederkehrenden Produkten und Dienstleistungen erhöht hat.

Die Bruttomargen des Unternehmens haben sich im GJ2024 deutlich auf einen Rekordwert von 41 % erhöht (GJ 2023: 36 %), mehr als eine Verdoppelung gegenüber den Bruttomargen von 18 % im GJ2017. Diagramm 5.

In absoluten Zahlen hat De.mem im GJ 2024 eine Bruttomarge von 10,2 Mio. $ erzielt, ein Anstieg um 1,8 Mio. $ gegenüber 8,4 Mio. $ im GJ 2023.

DIAGRAMM 5: BRUTTOMARGEN (IN % DES UMSATZES)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78714/De.mem_270225.004.png

Australienweite geografische Präsenz

Im Jahr 2024 akquirierte und integrierte De.mem zwei Unternehmen, Border Pumpworks und Auswater Systems, was den Wettbewerbsvorteil von De.mem als einziges landesweites, an der ASX notiertes Unternehmen festigt, das Industriewasseraufbereitungsprodukte und -dienstleistungen vor Ort für Blue-Chip-Kunden anbietet. Diagramm 6.

De.mem verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei Akquisitionen und weist seit 2019 ein Umsatzwachstum von 63 % über 4 Akquisitionen aus (ohne Border Pumpworks und Auswater Systems, siehe ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 4).

Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum durch diese beiden jüngsten Akquisitionen. Beide Unternehmen werden im GJ2025 einen ganzjährigen Beitrag zu Umsatz, Barzahlungen und Margen leisten.

Border Pumpworks mit Sitz in Wodonga/Regional Victoria wurde am 1. Mai 2024 übernommen (siehe ASX-Mitteilung vom 29. April 2024). Das Unternehmen ist seit 1992 tätig und wartet und liefert Pumpen und kleine Wasseraufbereitungsanlagen -systeme hauptsächlich an Industriekunden im regionalen Victoria und New South Wales. Zum Zeitpunkt der Übernahme wies Border Pumpworks ein normalisiertes jährliches EBITDA von ca. 100.000 $ aus.

Auswater Systems mit Sitz in Perth, Western Australia, wurde am 2. Juli 2024 übernommen (siehe ASX-Investoren-Präsentation vom 3. Juni 2024). Das Unternehmen ist seit 29 Jahren tätig und wartet Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen im Auftrag von mehr als 50 wiederkehrenden Kunden, hauptsächlich aus der westaustralischen Bergbauindustrie. Zum Zeitpunkt der Übernahme wies Auswater Systems ein normalisiertes jährliches EBITDA von ca. 450.000 A$ aus.

DIAGRAMM 6: AUSTRALIENWEITE GEOGRAFISCHE PRÄSENZ

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78714/De.mem_270225.005.png

Quelle: ASX-Investorenpräsentation, 3. Juni 2024, Seite 7.

NSF-Zertifizierung erreicht; Einführung von Hauswasserfiltern in Vorbereitung

Am 9. Mai 2024 gab das Unternehmen seine formelle USA National Sanitation Foundation (NSF)-

Zertifizierung gemäß NSF-Standard 53 für die Graphenoxid (GO)-basierte Membrantechnologie des Unternehmens bekannt (siehe ASX-Mitteilung Graphenoxid-basierte Membran - formelle NSF-Zertifizierung, 9. Mai 2024). Bilder 1 & 2.

Im Februar 2024 gab De.mem erste Umsätze in Höhe von 55.000 $ aus dem neuen Produkt bekannt.

Seitdem hat De.mem die vollständige kommerzielle Einführung der neuen Technologie initiiert und bietet hochwertige Wasserfiltrationslösungen für Hauswasseranwendungen an.

Im November 2024 präsentierte De.mem seine neue Reihe kleiner, standardisierter Ultrafiltrationssysteme,

die die GO-basierte Membran des Unternehmens als Schlüsselkomponente integrieren, wobei alle Komponenten der neuen Systeme NSF-zertifiziert sind.

Im Februar 2025 gab das Unternehmen eine neue Vertriebspartnerschaft mit Firmbase Pte Ltd,

Singapur, bekannt, die auf den Vertrieb nach China, Japan und Indonesien abzielt.

BILDER 1 UND 2: DE.MEM KOMPAKTE ULTRAFILTRATIONSSYSTEME

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78714/De.mem_270225.006.png

BILD 1: De.mem kompaktes Ultrafiltrationsmembransystem (Serie 10) für den Einsatz unter der Küchenspüle

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78714/De.mem_270225.007.png

Bild 2: De.mem compact Ultrafiltrationssystem (Serie 20) für größere Volumina von bis zu 1.000l/Std..

Starke Aussichten für GJ2025

De.mem sieht sich aufgrund folgender Faktoren gut positioniert für weiteres Wachstum im GJ2025:

- Wiederkehrendes Umsatzprofil mit 92 % der Umsätze, die durch die Segmente mit wiederkehrenden Umsätzen des Unternehmens generiert werden;

- Fortgesetzte organische Wachstumsdynamik mit Fokus auf Cross-Selling von margenstarken Produkten im gesamten nationalen Unternehmensportfolio;

- Potenzieller Zugang zu Fremdfinanzierungen zur Steigerung der Eigenkapitalrendite aufgrund des positiven operativen Cashflows und des ausgewiesenen EBITDA;

- Erwarteter Beitrag aus dem Eintritt in die US-amerikanischen und asiatischen Märkte für die Hauswasserfiltration; und ·

- Ganzjähriger Beitrag zu Umsatz und Margen aus den jüngsten Akquisitionen von Auswater Systems Pty Ltd und Border Pumpworks.

Kommentar des CEO

Andreas Kroell, Chief Executive Officer von De.mem, sagte:

Ich freue mich, Rekordergebnisse für GJ2024 bekannt zu geben.

Wichtig ist, dass wir wichtige finanzielle Meilensteine erreicht haben, mit positivem operativem Cashflow für das gesamte GJ2024 und positivem bereinigtem EBITDA im zweiten Halbjahr des Kalenderjahres.

Wir haben unsere Strategie, ein qualitativ hochwertiges Geschäftsmodell in ganz Australien zu schaffen, umgesetzt und bieten ein einzigartiges und umfassendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen, das langfristige, stabile Industriekunden bedient.

Wir haben erfolgreich die hohen wiederkehrenden Umsätze des Unternehmens von über 90 % erzielt und unsere Bruttomargen im GJ2024 auf einen Rekordwert von 41 % gesteigert.

Dies positioniert uns gut für weiteres Wachstum im GJ2025.

Wir freuen uns darauf, im Jahr 2025 und darüber hinaus für unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter einen Mehrwert zu schaffen.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Andreas Kröll, dem Chief Executive Officer des Unternehmens, genehmigt.

-ENDE-

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

De.mem Limited

Andreas Kroell

CEO

investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 326

BLETCHLEY Park Capital

George Gabriel, CFA

Managing Director

gg@bletchleyparkcapital.com.au

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein international tätiges, dezentrales Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl und Gas sowie Lebensmittel und Getränke entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen auch Gemeinden, Wohnsiedlungen und Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden einen "One-Stop-Shop" für Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen.

Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener Hohlfasermembran-Technologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur zusammen, einem weltweit führenden Unternehmen in der Membran- und Wasserforschung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen, insbesondere jene, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielle Wachstumsmöglichkeiten von De.mem Limited beziehen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten als solche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02918519-6A1253285

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000DEM4

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.