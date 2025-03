Schweizer Notenbank bestätigt Milliardengewinn für 2024

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat die Rückkehr in die schwarzen Zahlen im Jahr 2024 mit einem Milliardengewinn bestätigt.

Unter dem Strich stand im vergangenen Jahr ein Überschuss von 80,7 Milliarden Franken, wie die Notenbank am Montag mitteilte. In den Jahren 2023 und 2022 hatte die SNB jeweils Milliardenverluste ausgewiesen. Treiber der Ergebnisverbesserung waren boomende Aktienmärkte, der anziehende Goldpreis und der stärkere Dollar. Der Gewinn ermögliche der SNB eine Ausschüttung an Bund und Kantone von drei Milliarden Franken.

Die Notenbank hatte bereits Anfang Januar einen Jahresgewinn von rund 80 Milliarden Franken in Aussicht gestellt.

(Bericht von Paul Arnold, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)