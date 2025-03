Dax weitet Verluste aus, S&P 500 verliert Gewinn seit US-Wahl

Die Börsen in Frankfurt und New York haben am Dienstag massive Verluste verbucht. Der deutsche Leitindex Dax weitete das Minus zum Handelsstart der US-Börsen aus und verlor zuletzt 3,49 Prozent auf 22.339 Punkte. Die satten Gewinne zum Wochenstart, befeuert vor allem von geplanten Rüstungsausgaben in Europa, sind damit verloren.

Auch an der Wall Street blinkten die Kurstafeln tiefrot. Kurz nach Handelsstart dort verlor der Leitindex Dow Jones 1,71 Prozent, der Tech-lastige Nasdaq 100 sogar 1,86 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 wiederum, der Allgemeinhin als bestes Barometer für den US-Aktienmarkt gilt, rutschte um 1,85 Prozent auf 5.741 Punkte ab. Damit hat der Index die kompletten Gewinne seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November ausradiert. Insgesamt gingen dadurch 4,3 Billionen US-Dollar an Börsenwert verloren, wie Bloomberg berichtete.

Trump-Zölle treten in Kraft

Angesichts des sich zuspitzenden Zollstreits der USA mit China, Mexiko und Kanada kehrte unter Anlegern Ernüchterung ein, hieß es von Börsenprofis. Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einer "nervösen Stimmung und ausgeprägten Gewinnmitnahmen" angesichts "geopolitischer Unsicherheiten".

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, die zeitweilig ausgesetzten Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada würden nunmehr gelten. Auch aus Einfuhren aus China verhängte Trump nochmals höhere Zollsätze.