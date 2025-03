Jahresabschluss 2024 zeigt gemischtes Bild - Martin Kall tritt nach 20 Jahren in der Gruppe aus dem Verwaltungsrat zurück

Der Jahresabschluss 2024 der TX Group zeigt ein gemischtes Bild: Die SMG Swiss Marketplace Group (TX Group hält 30.7%) hat sich sehr erfreulich entwickelt. JobCloud (50%) konnte auch in einem schwierigen Marktumfeld ein gutes Ergebnis erwirtschaften. Die Medienunternehmen Tamedia, 20 Minuten und Goldbach gehen durch eine tiefgreifende Transformation. Nach über zwanzig Jahren in der Gruppe zieht Martin Kall sich aus dem Verwaltungsrat zurück. Der Generalversammlung wird die Neuwahl von Miriam Meckel beantragt.

