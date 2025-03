EQS-Media / 06.03.2025 / 12:00 CET/CEST



Dies sind die Gewinner der HomeToGo Vacation Rental Awards 2025, die für ihre herausragenden Leistungen in der Ferienhaus-Vermietungsbranche ausgezeichnet werden

Luxemburg, 6. März 2025 – HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, gab heute die Gewinner der ersten HomeToGo Vacation Rental Awards bekannt, bei denen die besten Akteure der Branche ausgezeichnet wurden.

HomeToGo bietet auf seiner Plattform mehr als 20 Millionen Ferienhäuser und -wohnungen von tausenden Partnern auf der ganzen Welt an. Zur Feier dieses unvergleichlichen Portfolios hat das Unternehmen heute die Liste der Hauptgewinner der ersten HomeToGo Vacation Rental Awards veröffentlicht, die exklusiv auf der ITB Berlin, der weltweit führenden Reisemesse, bekannt gegeben wurden.

Mit zehn globalen Gewinnern und weiteren regionalen Champions in neun branchenspezifischen Kategorien ehren die HomeToGo Vacation Rental Awards 2025 jene Partner und Aufenthalte, die stets ihr Bestes geben, um für HomeToGo-Gäste unvergessliche Reiseerinnerungen zu schaffen.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen ist HomeToGo optimal aufgestellt, um die Besten der Branche auszuzeichnen. Tagtäglich arbeiten wir mit Tausenden von Partnern auf der ganzen Welt zusammen und stellen ihnen die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um in unserer dynamischen Branche erfolgreich zu sein. Im Gegenzug schaffen sie für Gäste auf der ganzen Welt unglaubliche Reiseerlebnisse. Heute sind wir stolz, zum ersten Mal unsere herausragenden Branchenpartner mit einer Auszeichnung zu würdigen, die Exzellenz im Bereich der Ferienunterkünfte belohnt, und danken ihnen dafür, dass sie die treibende Kraft hinter unserem gemeinsamen Weg sind.”

Dies sind die weltweiten Gewinner der HomeToGo Vacation Rental Awards 2025:

HomeToGo-Partner des Jahres 2025: Interhome Interhome ist Europas zweitgrößter Spezialist für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen und bietet ein hochwertiges Portfolio von rund 40.000 Ferienunterkünften in 20 Ländern. Interhome wurde zum HomeToGo-Partner des Jahres ernannt und zeichnet sich durch sein Engagement aus, Reisenden außergewöhnliche Aufenthalte zu bieten und neue Maßstäbe in der professionellen Verwaltung von Ferienunterkünften zu setzen.

HomeToGo Channel Property Manager des Jahres 2025: EuroParcs EuroParcs bietet eine vielfältige Auswahl an Urlaubsunterkünften, von Häusern in Ferienparks bis hin zu einzigartigen Unterkünften wie Tiny Houses und Glamping-Zelten. Als HomeToGos Channel Property Manager des Jahres zeichnet sich EuroParcs durch Vertrieb, strategische Umsetzung und besondere Anpassungsfähigkeit im Channel Management aus.

HomeToGo DMO des Jahres 2025: Tourismusverband Ostbayern Als Tourismusverband Ostbayern präsentiert dieser die Schönheit der Region – vom schönen Bayerischen Wald bis zum historischen Charme von Passau und Regensburg. Als Destination Marketing Organization (DMO) verbinden sie Reisende mit unvergesslichen Aufenthalten und stärken gleichzeitig die Sichtbarkeit Ostbayerns.

HomeToGo Connectivity Partner des Jahres 2025: Avantio (EU) und Streamline (U.S.) Avantio und Streamline wurden als HomeToGos Connectivity-Partnern des Jahres ausgezeichnet – Avantio, ein führender Anbieter von Verwaltungssoftware für Ferienunterkünfte in Europa, und Streamline, ein führender Anbieter von Software für Ferienwohnungen in den Vereinigten Staaten. Beide Unternehmen sind für ihr Engagement für nahtlose, skalierbare Buchungserlebnisse bekannt und unterstützen Ferienhausvermieter dabei, auf dem HomeToGo-Marktplatz erfolgreich zu sein.

HomeToGo-Newcomer des Jahres 2025: Rental Valley Rental Valley ist ein renommiertes Ferienhaus-Verwaltungsunternehmen, das sich auf die Verwaltung und Vermietung von Ferienunterkünften an den Küsten Europas spezialisiert hat. Seit der Zusammenarbeit mit HomeToGo im Jahr 2024 hat sich Rental Valley schnell mit seinem besonderen Portfolio, den starken Buchungszahlen und seinem Engagement für außergewöhnliche Gästeerlebnisse einen Namen gemacht.

HomeToGo Lieblingspartner der Reisenden des Jahres 2025: Winter Park Escapes Winter Park Escapes ist eine erstklassige Ferienhausvermietungsagentur in Winter Park, Colorado, die luxuriöse Aufenthalte mit exklusiven Vorteilen wie kostenlosen Aktivitäten, Winterausrüstungsverleih und noch vielem mehr anbietet. Mit dem Anspruch, 5-Sterne-Erlebnisse zu bieten, ist es keine Überraschung, dass sie der Favorit unter HomeToGo-Reisenden ist.

HomeToGo Gästeservice-Exzellenzpreis 2025: Interhome Als zweifacher Preisträger in diesem Jahr ist Interhome für seinen guten Ruf und sein Vertrauen bei Reisenden und Eigentümern bekannt. Neben der Auszeichnung als Partner des Jahres wurde Interhome auch mit dem HomeToGo Gästeservice-Exzellenzpreis geehrt – eine Anerkennung für nahtlose Kommunikation, herausragenden Service und unvergessliche Reiseerlebnisse.

HomeToGo Einzigartige Unterkunft des Jahres 2025: Lodgewell Lodgewell, eine Ferienhausvermietungsagentur, die für ihre handverlesenen Häuser und besondere Rückzugsorte bekannt ist, schafft gemeinsame, unvergessliche Aufenthalte. In diesem Jahr wird Lodgewell mit dem HomeToGo Award für eine Unterkunft ausgezeichnet, die ihres gleichen sucht: das außergewöhnliche, muschelförmige Ferienhaus in Austin, Texas. Ein wahrhaft ikonischer Aufenthalt, der die Fantasie der HomeToGo-Reisenden anregt.

HomeToGo Haustierfreundliche Unterkunft des Jahres 2025: Welcome in Zeeland Welcome in Zeeland, eine Agentur von Ferienunterkünften mit Schwerpunkt auf Ferienhäusern in den Niederlanden und Deutschland, wurde für die beliebteste Unterkunft für Reisen mit Haustieren ausgezeichnet. Der haustierfreundlicher Strandbungalow in den Niederlanden hat sich schnell zum Favoriten der Reisenden bei HomeToGo entwickelt und bietet die perfekte Auszeit für alle, die ihre Vierbeiner mit auf Abenteuer nehmen möchten.

Die Gewinner der HomeToGo Vacation Rental Awards 2025 wurden durch die Analyse einer Kombination aus qualitativen Informationen und quantitativen Daten ermittelt.

Der Bewertungsprozess des Unternehmens berücksichtigt eine Reihe von Faktoren, darunter die wichtigsten Leistungsindikatoren, die Qualität des Angebots und der technischen Integration sowie die Stärke der Zusammenarbeit mit Partnern.

Weitere Details und die vollständige Liste der Gewinner aus aller Welt sind hier zu finden: https://www.hometogo.com/vacation-rental-awards-2025/



Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. HomeToGo ist der offizielle Hauptsponsor und Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

