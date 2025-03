EUR/USD - Ausbruch mit Nachdruck

Die Marke von 1,0530 USD hatten wir beim Währungspaar EUR/USD zuletzt als entscheidenden Signalgeber definiert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 25. Februar). In fünf der letzten sechs Wochen hatte der Euro im Vergleich zum Greenback hier jeweils wichtige Hochs ausgeprägt. Zudem verläuft hier eine alte Trendlinie (akt. bei 1,0516 USD), welche im Jahr 2008 ihren Ursprung hat. Gestern gelang nun der Befreiungsschlag, wodurch die Kursentwicklung der letzten Wochen als klassischer Doppelboden interpretiert werden kann (siehe Chart). Getragen wird der beschriebene Ausbruch durch eine Bodenbildung im Verlauf des RSI sowie das jüngste Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD. Aus der unteren Umkehr ergibt sich nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von knapp 4 US-Cents, ausreichend um die 200-Wochen-Linie (akt. bei 1,0872 USD) ins Visier zu nehmen. Mit der Abwärtstrendlinie seit 2008 (akt. bei 1,0859 USD) verläuft in diesem Dunstkreis ein weiterer wichtiger Widerstand. Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu negieren, gilt es in Zukunft, die eingangs beschriebene Schlüsselmarke bei 1,05 USD nicht mehr zu unterschreiten.

EUR/USD (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

