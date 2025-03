Original-Research: Verve Group SE (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Verve Group SE - von GBC AG 06.03.2025 / 10:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Verve Group SE Unternehmen: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 8,30 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker GESCHÄFTSENTWICKLUNG GJ 2024 Am 27.02.2025 hat Verve seine vorläufigen Geschäftszahlen 2024 veröffentlicht. Hiernach hat der Betreiber einer vollintegrierten Werbesoftwareplattform (sog. Ad-Tech-Plattform) dank eines starken organischen Wachstums mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 35,7% auf 437,01 Mio. EUR (VJ: 321,98 Mio. EUR) ein Rekordjahr verzeichnet und konnte damit signifikant von der voranschreitenden Werbemarkterholung profitieren. Insbesondere das dynamische Wachstum im vierten Quartal um 46,0% (davon 24,0% organisches Wachstum, ohne Jun-M&A und Währungseffekte) auf 144,20 Mio. EUR (Q4 2023: 98,7 Mio. EUR) hat hierzu wesentlich beigetragen, wobei das Schlussquartal ebenfalls mit neuen Bestwerten auf Umsatz- und Ergebnisebene abgeschlossen wurde. Neben den deutlichen organischen Wachstumsimpulsen (erzieltes organisches Wachstum: ca. 24,0%) hat auch die im Sommer 2024 durchgeführte Jun Group-Übernahme das Wachstumstempo nochmals erhöht. Laut Unternehmensangaben verläuft die Konzernintegration dieser erworbenen Technologiegesellschaft planmäßig. So schreitet die technologische und personelle Integration gut voran, wobei bereits die ersten Erfolge hieraus sichtbar werden in Form einer deutlich erhöhten organischen Wachstumsrate des Jun-Geschäfts in Höhe von 10,0% im vergangenen Geschäftsjahr 2024 (VJ: 1,0%). Verve rechnet damit, dass im aktuellen Geschäftsjahr weitere Umsatzsynergien gehoben werden und sieht sich auf einem sehr guten Weg, mindestens die ursprünglich kommunizierten 9,0 Mio. EUR an Synergien im Geschäftsjahr 2025 zu erreichen. Auf mittelfristige Sicht sieht das Unternehmen sogar weiteres Potenzial für jährliche Umsatzsynergien im Umfang von 30,0 Mio. EUR bis 40,0 Mio. EUR. In Bezug auf die Erlösverteilung entfiel der überwiegende Teil der Umsatzerlöse auf das traditionell größte Werbesegment "Supply Side Platform" (Umsatzanteil SSP: 89,3%) mit Umsätzen in Höhe von 390,27 Mio. EUR (VJ: 301,39 Mio. EUR). Bedingt durch die Stärkung der "Demand Side Platform" durch die Jun-Akquisition sind die Umsatzerlöse in diesem Segment sprunghaft auf 100,55 Mio. EUR (VJ: 47,12 Mio. EUR) angestiegen und haben dadurch für einen etwas ausgewogeneren Segmentmix als bisher gesorgt. Die verzeichneten rasanten Umsatzzuwächse resultierten primär aus einem Anstieg der Softwarekundenbasis und der Ausweitung der Werbebudgets bei bestehenden Softwarekunden. So konnte die Großkundenanzahl (Umsatzvolumen >100TEUR) auf Verve's Ad-Tech-Plattform zum Ende des vierten Quartals im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 56,8% auf 1.140 (Großkundenanzahl Ende Q4 2023: 727) zulegen. Auch ohne Berücksichtigung des Jun-Zukaufs wurde laut Unternehmensangaben auf bereinigter Ebene ebenfalls ein starker (organischer) Kundenzuwachs um 39,5% auf 1.014 Softwarekunden erzielt. Gleichzeitig haben die bestehenden Softwarekunden ihre Werbebudgets zum Ende des vierten Quartals deutlich um 15,0% auf eine Quote von 110,0% (Net-$-Expansion-Rate Q4 2023: 95,0%) erhöht. Parallel hierzu ist das ausgelieferte bzw. platzierte digitale Werbevolumen zum Ende des vierten Quartals deutlich um 33,0% auf 274 Mrd. (Werbeanzeigen Ende Q4 2023: 206 Mrd.) angewachsen. Produktseitig wurde das Wachstum unter anderem auch durch die verstärkte Kundennachfrage nach Verve's innovativen ID-losen Werbelösungen (z.B. in Form von ATOM 3.0 oder Moments.AI) deutlich vorangetrieben. Durch das im Vergleich zum Werbebranchendurchschnitt deutlich überproportionale Umsatzwachstum ist es Verve gelungen, signifikant Marktanteile hinzuzugewinnen und damit seine führende Marktposition, v.a. im mobilen Marktsegment, weiter auszubauen. Die äußerst positive Geschäftsentwicklung spiegelte sich auch auf allen Ergebnisebenen wider. So konnte mit einem erzielten EBITDA in Höhe von 128,52 Mio. EUR das starke Vorjahresniveau (VJ: 128,46 Mio. EUR) sogar leicht übertroffen werden. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass der Vorjahreswert durch eine eingetretene Neubewertung der AxesInMotion earn-out Zahlungsverbindlichkeit (positiver Sondereffekt von 62,76 Mio. EUR) erheblich positiv beeinflusst wurde. Korrigiert um Sondereffekte (z.B. M&A- und Restrukturierungskosten oder Neubewertung von Bilanzposten) ergab sich ein deutlicher Anstieg des bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) um 40,0% auf 133,25 Mio. EUR (VJ: 95,17 Mio. EUR). Hieraus ergab sich ein moderater Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge (Adj. EBITDA-Marge) auf 30,5% (VJ: 29,6%). In Bezug auf die Nettoperformance wurde ein deutlich positives Konzernergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von 28,80 Mio. EUR erwirtschaftet, welches damit unterhalb des Vorjahresniveaus (VJ: 46,73 Mio. EUR) lag. Dieser signifikante Rückgang resultiert jedoch hauptsächlich aus dem zuvor dargestellten positiven Sondereffekt aus der Neubewertung einer M&A-bezogenen Zahlungsverpflichtung. Die vom Verve-Management Ende August 2024 nochmals angehobene Unternehmensguidance (Umsatz von 400-420 Mio. EUR und ein Adj. EBITDA von 125-135 Mio. EUR) wurde damit umsatzseitig signifikant übertroffen und lag ergebnisseitig am oberen Ende der Bandbreite der kommunizierten Ergebnisguidance. Auch unsere Umsatz- und Ergebnisschätzung (Umsatz von 410,02 Mio. EUR und Adj. EBITDA von 128,11 Mio. EUR) wurde übererfüllt. Mit der Veröffentlichung seiner vorläufigen Geschäftszahlen hat der Ad-Tech-Konzern ebenfalls einen groben Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr 2025 gegeben und beabsichtigt diese Guidance im weiteren Jahresverlauf (voraussichtlich im Auftaktquartal) nochmals zu konkretisieren. So rechnet das Verve-Management, auch vor dem Hintergrund eines bereits guten Jahresauftaktgeschäfts für das laufende Geschäftsjahr mit einem zweistelligen organischen Wachstum, wobei diese angepeilte deutliche Geschäftsexpansion v.a. durch die verstärkte Vermarktung von ID-losen Werbelösungen und einem erwarteten starken US-Werbemarkt (Verve's Kernmarkt) erzielt werden soll. Parallel zu der Herausgabe eines allgemeinen Ausblicks auf das laufende Geschäftsjahr hat das Verve-Management seine mittelfristige Guidance (Umsatz CAGR: 25,0-30,0%; Adj. EBITDA-Marge: 30,0-35,0%) erneut bestätigt. Entsprechend rechnet die Technologiegesellschaft auch über die aktuelle Geschäftsperiode hinaus mit einer anhaltend hohen Wachstumsdynamik in Form von zweistelligen profitablen Wachstumsraten. Vor dem Hintergrund der starken Performance, der Verstetigung der hohen Wachstumsdynamik und des äußerst positiven Unternehmensausblicks samt Bestätigung der mittelfristigen Guidance, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 unverändert belassen. Zudem haben wir das Geschäftsjahr 2027 erstmals mit konkreten Schätzungen in unsere Detailschätzperiode aufgenommen. Basierend auf unseren bestätigten Prognosen und dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2027 in unsere Detailschätzperiode, was auch zu einer höheren Ausgangsbasis für die Schätzungen der darauffolgenden Geschäftsjahre führte, haben wir unser bisheriges Kursziel deutlich auf 8,30 EUR je Aktie (bisher: 6,70 EUR je Aktie) angehoben. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen unverändert ein deutliches Kurspotenzial in der Verve-Aktie. Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung