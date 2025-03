Pressestimme: 't-online' zum Einbruch des Gewinns bei Volkswagen

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zum Einbruch des Gewinns bei Volkswagen:

"Die bittere Erkenntnis für die Umwelt, aber auch die Konzernspitze lautet daher: So schnell wie gedacht wird das nichts mit der grünen Transformation. VW will mit einem günstigeren E-Modell für 20.000 Euro am Preisargument rütteln. Doch das allein wird nicht reichen. Gebraucht wird wohl auch eine staatliche Förderung.

Ob sich die künftige Bundesregierung darauf einlässt, bleibt abzuwarten. Die SPD hatte in ihrem Wahlprogramm die Möglichkeit zur steuerlichen Anrechnung eines E-Autos vorgeschlagen. Die Union hingegen will keine E-Auto-Subventionen, setzt auf günstigeren Strom und will auf EU-Ebene das Verbrenner-Aus kippen. Für VW und die künftige Strategie wird daher auch entscheidend sein, welche Partei sich in den Koalitionsverhandlungen durchsetzt."/yyzz/DP/ngu