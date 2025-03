Sportwagenbauer Porsche hält Dividende trotz Gewinneinbruch stabil

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche AG will trotz eines Gewinneinbruchs im Vorjahr und hoher Investitionen in diesem Jahr die Dividende stabil halten. So sollen 2,31 Euro je im Dax notierter Vorzugsaktie gezahlt werden, wie die Stuttgarter VW-Tochter am Mittwoch mitteilte. Dabei hatte Porsche vor allem wegen des schwachen Geschäfts in China im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch um rund 30 Prozent erlitten, der Gewinn je Aktie fiel von 5,67 Euro auf 3,95 Euro.

Vorläufige Zahlen und die Jahresprognose hatte Porsche bereits vorgelegt, zudem hatte die Konzernmutter Volkswagen am Vortag ebenfalls die wesentlichen Zahlen der Tochter berichtet. Der Umsatz fiel um 1,1 Prozent auf 40,1 Milliarden Euro, der operative Gewinn um fast 23 Prozent auf 5,64 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge war mit 14,1 Prozent 3,9 Prozentpunkte schwächer als ein Jahr zuvor.

Dieses Jahr will Porsche wie bereits bekannt gesondert rund 0,8 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um mit neuen Modellen und einem Sparprogramm die Kehrtwende im schwächelnden Geschäft zu schaffen. Porsche-Chef Oliver Blume geht daher von einem Absacken der operativen Marge auf 10 bis 12 Prozent aus. Der Umsatz dürfte sich auf 39 bis 40 Milliarden Euro belaufen./men/stk