VW Vz. - Das nächste Schlüssellevel

„Schulter-Kopf-Schulter-Formation als Mutmacher“ – so titelten wir Mitte Februar in Bezug auf die VW Vz.-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 17. Februar). Die seinerzeit diskutierte untere Umkehr hat ihre Wirkung nicht verfehlt, denn seither strebt der Autotitel dynamisch nach Norden und hat inzwischen die nächste Schlüsselzone erreicht. Gemeint ist der Kreuzwiderstand aus den horizontalen Barrieren bei rund 115 EUR und dem Abwärtstrend seit Frühjahr 2022 (akt. bei 116,20 EUR). Vor diesem Hintergrund würde ein Sprung über die beschriebenen Hürden der Aufwärtsbewegung seit Dezember 2024 zusätzlichen Nachdruck verleihen (siehe Chart). Das bringt uns zurück zur eingangs angeführten inversen S-K-S-Formation. Aus der Höhe der Trendwendeformation ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von 20 EUR. Im Umkehrschluss führt dies zu einem kalkulatorischen Kursziel von 119 EUR – und damit oberhalb des diskutierten Kreuzwiderstands. Bei einem Befreiungsschlag hilft möglicherweise der trendfolgende MACD, der mittlerweile auch im Monatsbereich ein neues Einstiegssignal generiert hat. Um die erfolgte Trendwende nicht zu negieren, gilt es in Zukunft, nicht mehr in zweistelliges Kursterrain zurückzufallen.

VW Vz. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VW Vz.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

