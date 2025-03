Die meistgehandelten Produkte: Investitionen befeuern die Börsen

Die Kauflaune an den europäischen Aktienmärkten bleibt ungebrochen. Hauptverantwortlich dafür ist die geplante Schuldenaufnahme in Deutschland, die als massives Investitionspaket für die Infrastruktur interpretiert wird. Ein weiteres positives Signal kommt aus den USA: Die Regierung hat den dortigen Autobauern vorübergehend eine Ausnahme von den jüngst verhängten Zöllen gewährt, was als Entspannungssignal gewertet wird. Auch wenn die Zölle nicht gänzlich abgeschafft werden, stehen Anpassungen im Raum.

Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend fort, ebenso der Euro-Stoxx-50. Am Devisenmarkt gewinnt der Euro weiter an Wert gegenüber dem US-Dollar, angetrieben durch steigende Zinsen in der Eurozone sowie durch jüngste Schwächesignale aus der US-Wirtschaft.

Renditen und EZB-Entscheidung im Fokus

Neben den Kursgewinnen an den Aktienmärkten bleibt der Renditeanstieg bei Staatsanleihen ein zentrales Thema. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen ziehen weiter an. Auch mit Blick auf die Europäische Zentralbank wird es spannend: Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte gilt als wahrscheinlich. Wie sich die Notenbank zu weiteren Schritten äußert, dürfte die Marktstimmung maßgeblich beeinflussen.

Immobilienwerte unter Druck, Infrastruktur gefragt

Der anhaltende Renditeanstieg setzt zinssensible Sektoren wie Immobilien weiter unter Druck. Dagegen profitieren Rohstoff- und Infrastrukturaktien von der Aussicht auf umfangreiche Investitionen und konjunkturellen Aufwind. Auch Autoaktien reagieren positiv auf die Entwicklungen in den USA.

Ungebrochen ist die Nachfrage nach Rüstungstiteln. Werte wie Hensoldt, Renk oder Leonardo in Mailand stehen weiter hoch im Kurs. Auch Baukonzerne wie Saint-Gobain, Hochtief oder Heidelberg Materials profitieren von der positiven Marktstimmung.

Quartalszahlen im Schatten der Makropolitik

Trotz der starken Impulse durch Konjunkturpakete und Handelsentwicklungen rücken die laufenden Quartalsberichte nicht vollends in den Hintergrund. DHL hat mit überzeugenden Zahlen gepunktet und ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Merck zeigt sich solide mit einer stabilen Dividende und ambitionierten Wachstumszielen für das laufende Jahr.

Auch Zalando will den operativen Gewinn steigern, während Lufthansa mit starken Quartalszahlen beeindruckt. Ebenso verzeichnet der Maschinenbauer Dürr positive Analystenreaktionen auf seinen Geschäftsbericht. Bei Compugroup hingegen bleibt die Reaktion der Anleger verhalten.

Die kommenden Tage dürften weiterhin von der makroökonomischen Entwicklung sowie den geldpolitischen Signalen der EZB geprägt sein. Die Marktteilnehmer beobachten aufmerksam, welche weiteren Impulse das Marktgeschehen bestimmen werden.

