DAX® - US-Aktienindizes als Spielverderber?

Der DAX® hat den gestrigen Handelstag ziemlich genau dort beendet, wo das Aktienbarometer am Vormittag in den Handel startete. In der Konsequenz entsteht ein klassischer „doji“ mit markantem Docht und Lunte. Letztlich könnten Anlegerinnen und Anleger den Eindruck „außer Spesen nichts gewesen“ gewinnen. Zu dieser Einschätzung passt, dass die deutschen Standardwerte zum zweiten Mal in Folge innerhalb der Handelsspanne vom 11. März verblieben. D. h. es liegen zwei Innenstäbe in Serie vor. Deshalb definieren wir einen Anstieg über die letzten beiden Tageshochs bei 22.753/22.814 Punkten als Entspannungssignal. Dagegen gilt es auf der Unterseite, die Kernhaltezone aus den letzten Korrekturtiefs bei 22.300/22.200 Punkten und der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Mitte Februar (untere Gapkante bei 22.194 Punkten) unbedingt zu verteidigen. Ansonsten würde sich das DAX®-Chartbild nach dem freundlichen Jahresstart deutlich eintrüben. Dabei müssen Anlegerinnen und Anleger vor allem auch die US-Aktienindizes im Blick zu behalten. Dow Jones®, S&P 500® und Nasdaq-100® stehen weiterhin unter Druck und mussten gestern neue Verlaufstiefs hinnehmen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

