WDH 2/Kreise: General Atlantic vor Einstieg bei ProSiebenSat.1

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 bekommt Kreisen zufolge einen neuen Großaktionär. Die US-Investmentgesellschaft General Atlantic werde mit bis zu zehn Prozent einsteigen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei würden die Amerikaner eine Wandelanleihe im Gegenzug für den Verkauf ihrer Minderheitsbeteiligungen am E-Commerce-Geschäft NuCom und der ParshipMeet Group erhalten. Der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 sei für diesen Sonntag einberufen worden, um das Geschäft zu genehmigen, hieß es weiter.

Entsprechende Überlegungen hatte ProSiebenSat.1 am Mittwoch vergangener Woche bekanntgegeben, ohne ins Detail zu gehen. Mitgeteilt wurde aber, dass Voraussetzung für das Geschäft sei, dass sich ProSiebenSat.1 von der Online-Parfümerie Flaconi und dem Vergleichsportal Verivox trenne - mindestens eine dieser Beteiligungen müsse entsprechend veräußert werden. Den Kreisen zufolge nähert sich ProSiebenSat.1 nun nach monatelangen Gesprächen einer Vereinbarung mit der italienischen Moltiply Group über den Verkauf von Verivox.

Der ProSiebenSat.1-Großaktionär MediaForEurope (MFE) drängt seit Monaten darauf, dass sich der TV-Konzern von seiner E-Commerce-Sparte trennt und auf sein Kerngeschäft fokussiert. Die Verhandlungen über die Verkäufe von Flaconi und Verivox dauern aber seither an. er von der Berlusconi-Familie kontrollierte MFE-Konzern hält mittlerweile 29,99 Prozent der Aktien des Medienkonzerns und steht damit kurz vor der Schwelle, bei der er ein Übernahmeangebot unterbreiten müsste./he/mis