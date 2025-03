DAX® - Rekordhoch im Blick

Die Dynamik vom Wochenabschluss ließ der DAX® gestern zwar vermissen, doch unter dem Strich konnten die deutschen Standardwerte ihre Aufwärtstendenz fortsetzen. Lohn der Mühen ist die Rückkehr über die runde 23.000er-Marke – und zwar auf Schlusskursbasis. Das recht flach verlaufende obere Bollinger Band (akt. bei 23.355 Punkten) markiert in Verbindung mit den jüngsten beiden Verlaufshochs bei 23.308/23.476 Punkten die nächste Widerstandszone. Auf dem Weg in „uncharted territory“ sind das die einzig verbliebenen Barrieren. Auf der Unterseite markieren dagegen die letzten Korrekturtiefs bei 22.300/22.200 Punkten bzw. die verbliebene Aufwärtskurslücke von Mitte Februar (untere Gapkante bei 22.194 Punkten) eine Kernhaltezone von extrem großer Relevanz. Hier hat der DAX® in den letzten Wochen immer wieder seine Wochentiefs ausgeprägt, d. h. auch die höhere Wochenebene untermauert die Bedeutung der angeführten Bastion. Kurzfristig stecken die Hochs bei rund 22.800 Punkten sowie die 200-Stunden-Linie (akt. bei 22.702 Punkten) engmaschigere Unterstützungen ab.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

