EQS-News: HomeToGo verlängert den Vertrag von Mitgründer & CEO Dr. Patrick Andrae um vier Jahre

HomeToGo verlängert den Vertrag von Mitgründer & CEO Dr. Patrick Andrae um vier Jahre



Luxemburg, 18. März 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, gab heute bekannt, dass HomeToGo-Mitgründer Dr. Patrick Andrae die HomeToGo-Gruppe auch weiterhin als CEO leiten wird. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat beschlossen, den Vertrag von Dr. Andrae für die Laufzeit von vier weiteren Jahren bis zum 31. März 2029 zu verlängern.

Christoph Schuh, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HomeToGo SE: „Seit der Gründung im Jahr 2014 leitet Patrick HomeToGo mit Leidenschaft und der klaren Vision, einzigartige Unterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Sein Ehrgeiz, seine Branchenexpertise und sein Engagement zur Perfektionierung der innovativen Technologielösungen von HomeToGo für Reisende und Partner haben das Unternehmen zu einer führenden Plattform für Ferienunterkünfte in Europa gemacht. Der Aufsichtsrat der HomeToGo SE freut sich daher, dass Patrick die HomeToGo-Gruppe und ihr globales Team weiterhin führen wird, um auch in Zukunft die sich bietenden Chancen zu nutzen und im Sinne der Aktionäre, Belegschaft, Partner und Reisenden zu gestalten.”

HomeToGo hat sich seit der Gründung zu einer internationalen Größe in der Ferienhaus-Branche entwickelt: Das Unternehmen kombiniert heute einen AI-gestützten B2C-Marktplatz mit mehr als 20 Millionen Angeboten mit leistungsstarken Software- und technologiegestützten Servicelösungen im B2B-Segment HomeToGo_PRO. Unter der Führung von Dr. Patrick Andrae wurde HomeToGo 2021 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet, ist 2024 auf einen jährlich vermittelten Bruttobuchungswert (GBV) von mehr als 1,5 Milliarden Euro auf seinem Marktplatz gewachsen und hat darüber hinaus im selben Jahr mehr als 2,5 Milliarden Euro GBV durch HomeToGo_PROs Software- und Servicelösungen ermöglicht. Das Unternehmen beschäftigt aktuell mehr als 800 Mitarbeitende weltweit und betreibt lokale Apps und Websites in mehr als 30 Ländern. HomeToGo hat außerdem durch strategische Akquisitionen mehr als 15 Unternehmen in die HomeToGo-Gruppe integriert. Dies umfasst auch die Unterzeichnung eines verbindlichen Kaufvertrags im Februar 2025 zum Erwerb von Interhome, Europas zweitgrößten Spezialisten für die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete die HomeToGo-Gruppe Buchungserlöse von mehr als einer Viertelmilliarde Euro.[1]

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Seitdem meine Mitgründer und ich HomeToGo vor mehr als 11 Jahren gegründet haben, durfte ich HomeToGo als CEO führen. Wir sind stolz auf die Leistung unseres gesamten Teams, die sich im Wachstum des vergangenen Jahrzehnts widerspiegelt. So haben wir es geschafft, die Agilität eines Start-ups mit unternehmerischen Wurzeln trotz starker Skalierung des Geschäfts zu bewahren. Mit unseren leistungsstarken Segmenten, führenden Technologielösungen und einem hochqualifizierten, globalen Team sind wir gut aufgestellt, Europas führende Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen zu werden. Ich bin dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung des Aufsichtsrats, HomeToGo auch in die nächste Wachstumsphase führen zu dürfen.”



Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. HomeToGo ist der offizielle Hauptsponsor und Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/



[1] Basierend auf vorläufigen, ungeprüften Zahlen.

