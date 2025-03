Volkswagen verkauft Traton-Aktien für 360 Millionen Euro

Der Autobauer Volkswagen hat sich von einem Paket von Aktien seiner Nutzfahrzeug-Tochter Traton im Wert von 360 Millionen Euro getrennt.

Volkswagen warf am Dienstagabend elf Millionen Traton-Aktien auf den Markt, wie das Unternehmen und die begleitende Bank mitteilten. Sie wurden zu 32,75 Euro bei institutionellen Investoren platziert, wie VW am Mittwoch bestätigte. Das ist ein Abschlag von acht Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwochabend.

Es ist das erste Mal seit dem Börsengang vor fünfeinhalb Jahren, dass Volkswagen seinen Anteil an der Holding für die Marken MAN, Scania und International (früher Navistar) weiter abbaut. Der Wolfsburger Autobauer erklärte, er wolle ein verlässlicher und verantwortungsvoller Traton-Aktionär bleiben.

Mit der Platzierung sinkt die Beteiligung von Volkswagen rechnerisch von 89,7 auf 87,5 Prozent. VW hat sich verpflichtet, in den nächsten drei Monaten ohne Zustimmung der Banken keine weiteren Traton-Aktien mehr auf den Markt zu werfen. In einem Bericht des "Manager Magazins" im Januar hatte es noch geheißen, Vorstandschef Oliver Blume plane noch für das erste Halbjahr den Verkauf weiterer 15 Prozent an Traton. Er hatte im vergangenen Mai angekündigt, der Konzern wolle die Beteiligung mittelfristig auf 75 Prozent plus eine Aktie reduzieren. Die Traton-Aktie leidet unter dem geringen Streubesitz.