GNW-News: DEMIRE erreicht Prognose 2024 für Mieterträge und FFO

^DEMIRE erreicht Prognose 2024 für Mieterträge und FFO * Mieteinnahmen von EUR 65,3 Mio. (Vorjahr: EUR 78,5 Mio.) und FFO I von EUR 23,8 Mio. (Vorjahr: EUR 36,7 Mio.) im Rahmen der Erwartungen * Guidance für 2025: Mieteinnahmen zwischen EUR 51,0 Mio. und EUR 53,0 Mio. und FFO I zwischen EUR 3,5 Mio. und EUR 5,5 Mio. Langen, den 20. März 2025.?Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat das Geschäftsjahr 2024 trotz weiterhin schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und einer verkleinerten Portfoliobasis mit einem soliden Ergebnis im Rahmen der Prognose abgeschlossen. Niedrigere Mieteinnahmen und FFO entsprechen den Erwartungen Im Geschäftsjahr 2024 wurden trotz einer weiter verkleinerten Portfoliobasis erwartungsgemäß EUR 65,3 Mio. Mieteinnahmen generiert (Vorjahr: EUR 78,5 Mio.). Damit liegen die Einnahmen innerhalb der angekündigten Spanne von EUR 64,0 bis 66,0 Mio. Aufgrund der zum Prognosezeitpunkt vorhandenen Unsicherheit über den genauen Zeitpunkt des Abschlusses der Verlängerung der Unternehmensanleihe und den daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen wurde eine deutlich sinkende FFO-Prognose ohne Spanne kommuniziert. Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) erreichten im Geschäftsjahr 2024 EUR 23,4 Mio. (Vorjahr: EUR 36,7 Mio.). CEO Frank Nickel: ?Im Jahr 2024 haben wir mit der erfolgreichen Refinanzierung unserer Anleihe einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir haben an unserem Portfolio strategische Anpassungen vorgenommen, um die DEMIRE zukunftsorientiert aufzustellen. Die Anpassungen in der Portfoliostruktur werden sich vorübergehend negativ auf die Ertragsbasis auswirken." Positive Entwicklung des EBIT aufgrund niedrigerer Abwertung des Portfolios Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2024 von EUR -187,9 Mio. auf EUR -93,0 Mio. Wesentlicher Treiber des negativen EBITs ist das Ergebnis aus der Fair Value Anpassung des Immobilienbestands von EUR -58,7 Mio. (Vorjahr: EUR -176,8 Mio.). Dies entspricht einer like-for-like Abwertung von 4,0 % auf den Portfoliowert Ende 2023 (Vorjahr: -13,2 %). Damit fällt der marktbedingte Bewertungsrückgang nur noch rund ein Drittel so hoch aus wie im Vorjahr. Das DEMIRE-Portfolio hatte am 31. Dezember 2024 einen Marktwert von EUR 779,0 Mio., während dieser Ende 2023 noch bei rund EUR 950,0 Mio. lag. Der Rückgang ist insbesondere auf den opportunistischen Verkauf von Objekten, auf den Abgang der vier Immobilien des Limes-Portfolios sowie zusätzlich auf marktbedingte Abwertungen des Bestandes zurückzuführen. Vier Objekte konnten für in Summe EUR 111,0 Mio. veräußert und an Käufer im Jahr 2024 übertragen werden. Zwei weitere Objekte gingen bereits im Jahr 2025 an neue Eigentümer über und für ein weiteres Objekte ist ein Nutzen-Lasten-Wechsel im Jahr 2025 geplant (Gesamter Verkaufspreis: EUR 12,7 Mio.). Dazu CIO Ralf Bongers: ?Wir haben unser Hauptaugenmerk klar auf Transaktionen und Portfoliobereinigung gerichtet. Durch die Fokussierung haben wir 2024 das höchste Verkaufsvolumen in der Unternehmensgeschichte realisiert. Dadurch haben wir einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Anleiherefinanzierung sowie zur Portfoliooptimierung geleistet." Der verwässerte Nettovermögenswert (NAV) sank von EUR 342,0 Mio. zum Jahresende 2023 auf EUR 258,1 Mio. zum 31. Dezember 2024. Das entspricht einem Rückgang je Aktie von EUR 3,23 auf EUR 2,45. Nettoverschuldungsgrad sinkt deutlich Die Rückkäufe unter par im Rahmen der Verlängerung der Unternehmensanleihe und Immobilienverkäufe ließen den Nettoverschuldungsgrad gemäß Anleihebedingungen von 57,7 % auf 40,9 % zum Jahresende 2024 sinken. Nach der Verlängerung der Anleihe zu einem angepassten Zinssatz von 5,00 % p.a. stieg der durchschnittliche Zinssatz des DEMIRE-Fremdkapitals auf 4,35 % p.a. (Vorjahr: 1,74 % p.a.). Im Vergleich liegt die durchschnittliche Netto-Anfangsrendite im Portfolio bei 7,2 %. CFO Tim Brückner ergänzt: ?Die gelungene Anleiheverlängerung hat nicht nur zur gezielten Entschuldung und Stärkung der finanziellen Stabilität der DEMIRE beigetragen, sondern auch zu Erlösen aus Rückkäufen der Anleihe unter par geführt. Somit haben wir in einem herausfordernden Marktumfeld wieder mehr Flexibilität erlangt." Die erfolgten Immobilienverkäufe tragen dazu bei, dass die Mieterträge 2025 sinken werden und zwischen EUR 51,0 Mio. und EUR 53,0 Mio. prognostiziert werden. Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen des Gesellschafterdarlehens) werden zwischen EUR 3,5 Mio. und EUR 5,5 Mio. erwartet. Der Rückgang der FFO I ist im Wesentlichen auf die sinkenden Mieterträge und höheren Zinsaufwendungen zurückzuführen. ***** Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (http://www.demire.ag/unternehmen/portraet) Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2024- 01.01.2023- (in EUR Mio.) 31.12.2024 31.12.2023 Mieterträge 65,3 78,5 Ergebnis aus der Vermietung 44,5 56,2 EBIT -93,0 -187,9 Finanzergebnis 10,4 10,5 Periodenergebnis nach Steuern -87,5 -152,0 -davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens -86,5 -147,2 FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) 23,4 36,7 Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) 0,22/0,22 0,35/0,35 Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2024 31.12.2023 Bilanzsumme 951,2 1.327,5 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 724,7 947,3 Zahlungsmittel 44,8 120,0 Zur Veräußerung gehaltene Immobilien 76,7 149,1 | | |Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender | |Anteilseigner) 312,9 333,3| | | |Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) 25,4 25,1| | | |Unverwässerter/Verwässerter NAV 258,1/258,1 341,5/342,0| | | |NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) 2,45/2,45 3,24/3,23| | | |Netto-Finanzverbindlichkeiten¹ 371,1 697,0| | | |Netto-Verschuldungsgrad¹ (Net-LTV) in % 40,9 57,7| | | | | | | Portfoliokennzahlen 31.12.2024 31.12.2023| | Immobilien (Anzahl) 51 59 Marktwert (in EUR Mio.) 779,3 1.076,6 Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) 56,4 76,7 Mietrendite (in %) 7,2 7,1 EPRA-Leerstandsquote² (in %) 15,1 13,1 WALT (in Jahren) 4,6 4,6 ¹gemäß Anleihebedingungen ²exkl. als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien Einladung zur Telefonkonferenz am 20. März 2025 Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer Telefonkonferenz am 20. März 2025 um 10:00 Uhr (CET) zur Ergebnispräsentation für das Geschäftsjahr 2024 ein. Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink: https://webcast.meetyoo.de/reg/361SdjokqQmC Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast ohne Ton übertragen. Bitte nutzen Sie den Link https://www.webcast-eqs.com/demire-2024- fy/no-audio Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g. Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt. Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (http://www.demire.ag/unternehmen/portraet) Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. Dezember 2024 über einen Immobilienbestand von 51 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 0,6 Million Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,0 Milliarden. Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert. Pressekontakt: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Julius Stinauer, Head of Investor Relations & Corporate Finance Robert-Bosch-Straße 11 D-63255 Langen Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 44 Fax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11 ir@demire.ag www.demire.ag °