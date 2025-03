Goldpreis: Fed lässt Zins wie erwartet unangetastet – Weitere Rekorde möglich

Wie erwartet hat der US-Währungshüter eine Zinspause am gestrigen Mittwochabend eingelegt. Allerdings bleibt die Hoffnung bestehen, das die Fed im laufenden Jahr weiterhin an den Zinsschrauben nach unten dreht, wenngleich die Unsicherheiten über die Zollpolitik Donald Trumps hochleiben. Der Goldpreis kann sich indes weiterhin über der psychologisch wichtigen 3.000-Dollar-Marke halten.

Fed ändert Zinsniveau nicht – Stellt aber weitere Zinssenkungen für 2025 in Aussicht

Der geldpolitische Schlüsselsatz bleibt damit in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Allerdings stellte der Währungshüter bis zum Ende des Jahres insgesamt Zinssenkungen in Höhe eines halben Prozentpunktes in Aussicht.

Allerdings betonte Powell, dass die Unsicherheit über die durch Donald Trump initiierte Zollpolitik hoch sei. In diesem Zusammenhang sei mein gut beraten abzuwarten, um mehr Klarheit zu erhalten, hieß es. Anleger fürchten in diesem Zusammenhang nicht zuletzt einen Anstieg der Inflation, was die Zinssenkungsfantasien ausbremsen könnte.