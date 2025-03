IRW-News: Tesoro Gold Limited: Flache hochgradige Goldabschnitte erweitern Ternera weiterhin

IRW-PRESS: Tesoro Gold Limited: Flache hochgradige Goldabschnitte erweitern Ternera weiterhin

Einschliesslich 68,23 m @ 1,18 g/t Au ab 32,77 m

20. März 2025, Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX:TSO, OTCQB:TSORF, FSE:5D7) freut sich, bedeutende Analyseergebnisse aus seinem laufenden Erweiterungs- und Infill-Bohrprogramm im El Zorro Goldprojekt in Chile (El Zorro) bekannt zu geben.

Explorationsbohrungen haben eine breite, flache Goldzone durchschnitten, die sich aus dem nördlichen Ende der bestehenden 1,3 Mio. Unzen Mineralressourcenschätzung (MRE) der Ternera-Goldlagerstätte (Ternera) erstreckt. Diese neu identifizierte Zone bleibt nach Norden offen und umfasst 68,23 m @ 1,18 g/t Au ab 32,77 m, einschließlich 11,65 m @ 3,05 g/t Au ab 67,80 m (ZDDH0370).

Highlights

- Analyseergebnisse von vierzehn (14) Diamantbohrlöchern, die im Rahmen des laufenden Erweiterungs- und Infill-Bohrprogramms bei El Zorro gebohrt wurden, haben mehrere signifikante Abschnitte ergeben.

- Eine breite, flache Zone der Goldmineralisierung wurde am nördlichen Rand der aktuellen Ternera MRE-Grenze durchschnitten, was zeigt, dass Ternera offen und im Norden gut mineralisiert ist.

- Diese Zone erstreckt sich über die bestehende MRE-Grenze nach Norden hinaus und bleibt offen:

- 68,23 m @ 1,18 g/t Au ab 32,77 m (ZDDH0370), einschließlich;:

- 11,65 m @ 3,05 g/t Au ab 67,80 m.

- Diese Zone ist nun ein hochprioritäres Ziel zur schnellen Abgrenzung zusätzlicher Goldressourcen.

- Zusätzliche flach Zusätzliche flache hochgradige Abschnitte in dieser nördlichen Erweiterungszone umfassen:

- 26,97 m @ 2,00 g/t Au ab 105,25 m (ZDDH0359), einschließlich;:

- 12,10 m @ 3,75 g/t Au ab 107,10 m

- 0,70 m @ 47,65 g/t Au ab 97,30 m (ZDDH0365).

- Flache hochgradige Abschnitte wurden auch bei Erweiterungsbohrungen im südlichen Teil der Ternera-Lagerstätte erzielt, darunter:

- 4,70 m @ 7,95 g/t Au ab 59,20 m (ZDDH0365), einschließlich;

- 1,25 m @ 28,91 g/t Au ab 62,00 m.

- Die Bohrungen laufen weiter, mit Fokus auf der MRE-Erweiterung an den flachen nördlichen und südlichen Enden von Ternera.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78949/FLACHEHOCHGRADIGE200325.001.png

Abbildung 1: El Zorro Goldprojekt - Ternera-Gebiet. Bohrlochpositionen im aktuellen Programm, mit neuen Ergebnissen in Gold hervorgehoben. Zuvor bekannt gegebene Ergebnisse in Weiß dargestellt (siehe ASX-Mitteilungen vom 23. März 2021, 25. Juni 2021, 3. November 2021, 8. November 2022, 18. September 2023, 13. Juni 2024, 2. Juli 2024, 28. Oktober 2024 und 16. Januar 2025). Schnittlage für Abbildung 2 bei A-A' gezeigt Datum PSAD56 19S.

Tesoro Managing Director, Zeff Reeves, kommentierte:

"Diese neuesten Ergebnisse, die oberflächennahe Erweiterungen der Ternera-Goldlagerstätte liefern, bestätigen weiterhin das bedeutende kurzfristige Wachstumspotenzial der bestehenden Ternera MRE. Die Ergebnisse von ZDDH0370 sind besonders ermutigend, da sie eine breite, flache Mineralisierung durchschnitten haben und darauf hindeuten, dass die Lagerstätte nach Norden hin offen bleibt. Alle Ressourcenunzen, die wir in geringer Tiefe in diesem Bereich abgrenzen können, sind ein großer Pluspunkt, da sie das Abraumverhältnis eines zukünftigen Tagebaubetriebs wesentlich verändern können.

Diese jüngste Bohrphase hat mehrere neue Mineralisierungszonen aufgezeigt, die nun unser Fokus sind, um weitere Ressourcen abzugrenzen. Wir haben noch mehr Bohrungen durchzuführen, um dieses nördliche Gebiet weiter zu definieren, zusammen mit den zuvor angekündigten südlichen Erweiterungen."

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78949/FLACHEHOCHGRADIGE200325.002.png

Abbildung 2: El Zorro Goldprojekt - Ternera-Gebiet nördliche Erweiterungsbohrungen. Bohrlochpositionen im aktuellen Programm, mit neuen Ergebnissen in Gold hervorgehoben. Zuvor bekannt gegebene Ergebnisse in Weiß dargestellt (siehe ASX-Mitteilungen vom 23. März 2021, 25. Juni 2021, 3. November 2021, 8. November 2022, 18. September 2023, 13. Juni 2024, 2. Juli 2024, 28. Oktober 2024 und 16. Januar 2025). - Datum PSAD56 19S.

TERNERA FLACHE GOLDERWEITERUNGEN

Tesoros aktuelle Runde von Diamantbohrungen konzentriert sich auf die Erweiterung und Verdichtung der 1,3 Mio. Unzen Ternera-Lagerstätte und zielt auf hochprioritäre Zonen innerhalb eines Radius von 1,5 km um die bestehende MRE. Ergebnisse wurden von vierzehn (14) Bohrlöchern erhalten, wobei acht (8) Löcher auf flache Erweiterungen im Norden und sechs (6) Löcher auf flache Erweiterungen im Süden abzielten.

Bohrloch ZDDH00370, das im Norden gebohrt wurde, durchschnitt eine flache, zuvor nicht gebohrte Erweiterung, die als Verwerfungsversatz des Haupterzkörpers von Ternera interpretiert wird. Dieser zuvor nicht gebohrte Bereich zeigt Potenzial für eine Erweiterung nach Norden.

Zusätzlich lieferte Bohrloch ZDDH0359 eine breite Mineralisierungszone, die die bestehende MRE in diesem Bereich erweitert und aufwertet.

Von den sechs (6) Löchern, die in der südlichen Erweiterung gebohrt wurden, wurde in mehreren Löchern eine verwerfungsgebundene hochgradige Mineralisierung festgestellt. Bohrloch ZDDH0365 lieferte den besten Abschnitt aus diesem Bereich mit 4,70 m @ 7,95 g/t Au ab 59,20 m. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um diesen Bereich weiter abzugrenzen.

NÄCHSTE SCHRITTE

Die Bohrungen bei El Zorro werden in den kommenden Monaten fortgesetzt, wobei derzeit zwei Diamantbohrgeräte im Einsatz sind. Analysen stehen noch für sieben (7) zusätzliche Bohrlöcher aus. Zusätzliche Bohrungen sind geplant, um die Ternera MRE weiter zu erweitern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78949/FLACHEHOCHGRADIGE200325.003.png

Abbildung 3: El Zorro Goldprojekt - Blockmodell-Querschnitt (Blick nach Nordwesten): Bohrloch ZDDH0370 zeigt neue mineralisierte Zone außerhalb der bestehenden MRE und offen nach Norden. Blockmodell zeigt angedeutetes und abgeleitetes Material >0,50 g/t Au und ist farbcodiert nach Au g/t. Neue Ergebnisse sind in Gold hervorgehoben. Für andere gezeigte Ergebnisse siehe ASX-Mitteilungen vom 27. Januar 2021 und 16. Januar 2025:

Genehmigt durch den Vorstand von Tesoro Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Unternehmen:

Zeff Reeves, Geschäftsführer

Tesoro Gold Limited

info@tesorogold.com.au

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited hat das erste Intrusiv-bezogene Goldsystem in Chile entdeckt und definiert. Die 1,3 Mio. Unzen Ternera-Entdeckung befindet sich in der Küstenkordilleren-Region Chiles. Die Küstenkordilleren-Region beherbergt mehrere Kupfer- und Goldminen von Weltklasse, verfügt über gut etablierte Infrastruktur, Dienstleister und eine erfahrene Bergbaubelegschaft. Große Gebiete der Küstenkordillere bleiben aufgrund der unkonsolidierten Natur des Bergbaukonzessionsbesitzes unerforscht, aber Tesoro konnte durch sein Netzwerk und seine Erfahrung im Land Rechte am Goldprojekt El Zorro im Bezirksmaßstab im Einklang mit der Strategie des Unternehmens sichern. Tesoros 95%ige chilenische Tochtergesellschaft besitzt 93,8% des El Zorro Goldprojekts.

Zukünftige Leistung

Diese Bekanntmachung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Projektionen, Prognosen und Schätzungen, werden nur als allgemeine Richtlinie bereitgestellt und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen angesehen werden und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und ohne Vorankündigung Änderungen unterliegen können und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Die vergangene Leistung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Leistungen, und es wird keine Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit der Erreichung oder Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen oder anderer Prognosen gegeben. Nichts in dieser Bekanntmachung oder in Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen ist oder soll als Versprechen, Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Leistung von Tesoro Gold verstanden werden.

Erklärungen der zuständigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Zeffron Reeves (B App Sc (Hons) Applied Geology) MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und Direktor sowie Aktionär des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier betrachtet wird, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Angelegenheiten in diesen Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar zusammengestellt wurden, einer kompetenten Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Widenbar fungiert als unabhängiger Berater für Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person präsentiert werden, gegenüber der ursprünglichen Ankündigung vom 9. März 2023 nicht wesentlich geändert wurden.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Teil einer längeren ASX-Meldung. Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02926957-6A1256461&v=7bc42bd11d853ed5e8c28f2ffcd6a069ee5cd6b4

