SFC Energy (Weekly) - Gap plus Bodenbildung!?!

Die SFC-Aktie ist mit einer ordentlichen Kurslücke (21,25 EUR zu 22,05 EUR) in die laufende Woche gestartet. Solchen Gaps, die offenbleiben, messen wir eine ganz besondere Bedeutung bei. Letztlich unterstreicht dieses Verhaltensmuster die Ambitionen des Papiers in Sachen „nachhaltige Trendwende“, zumal derzeit die Schlüsselzone aus den Hochs der letzten Jahre bei rund 25 EUR zur Disposition steht. Ein Sprung über diesen Signalgeber würde eine langfristige Bodenbildung abschließen und ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 9 EUR freisetzen. Letzteres ist fast ausreichend, um perspektivisch die historischen Hochstände bei 33,90/35,40 EUR ins Visier zu nehmen. Auf dem Weg in diese Region markiert das Hoch vom April 2022 bei 30,10 EUR ein wichtiges Zwischenziel. Auf der Indikatorenseite möchten wir die Entwicklungen im Monatsbereich hervorheben. In der hohen Zeitebene hat der MACD ein neues Kaufsignal generiert, während im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) eine Bodenbildung vorliegt. Um die aktuelle Steilvorlage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, das eingangs erwähnte Gap zu verteidigen.

SFC Energy (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SFC Energy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.