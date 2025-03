Porsche SE: "Klipp und klar" kein Verkauf von VW-Aktien

Der VW-Großaktionär Porsche SE hat seine Rolle als langfristiger Ankeraktionär von Volkswagen betont.

Er wolle "klipp und klar" sagen, dass es aktuell und zurückliegend keinerlei Überlegungen gebe, sich von einem Teil der beiden Kernbeteiligungen zu trennen, sagte Vorstandschef Hans Dieter Pötsch am Mittwoch mit Blick auf Medienberichte, wonach die Eignerfamilien Porsche und Piech einen Verkauf von VW-Aktien in Betracht ziehen. "Es gibt keine solche Intention."

Geprüft werde vielmehr, ob es zusätzlich zu VW und der Porsche AG weitere Kernbeteiligungen geben könne. Die PSE habe derzeit zwei Milliarden Euro Bruttoliquidität, so dass sie hier handlungsfähig sei. "Das muss nicht bedeuten, dass wir 100-Prozent-Eigner werden, es sind Partnerkonstellationen vorstellbar", sagte Pötsch.

"Wir arbeiten auch an solchen Projekten." So schaue sich die PSE die Bereiche Verteidigung und Infrastruktur an, um eine weitere Quelle für Dividendenzahlungen zu erschließen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.