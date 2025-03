DAX® - Weiterer Abgabedruck?

Der DAX® hat auf Wochenbasis zuletzt mehrere Kerzen mit kleinen Körpern ausgebildet. Im Tagesbereich schwanken die deutschen Standardwerte zudem fast täglich um die Marke von 23.000 Punkten – beide Phänomene signalisieren derzeit einen Verlust an Momentum. Unter dem Strich bleibt es deshalb bei der zuletzt diskutierten Schiebezone zwischen knapp 23.500 und rund 22.200 Punkten. Die angeführten Marken definieren derzeit die großen strategischen Leitplanken. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen: Die jüngsten beiden Rekordstände bei 23.476 Punkte bilden den entscheidenden Deckel auf der Oberseite, wohingegen die Schlüsselzone aus den letzten Wochentiefs bei 22.300/22.200 Punkten, der 50-Tages-Linie (akt. bei 22.260 Punkten) sowie dem Gap von Mitte Februar (22.226 zu 22.194 Punkten) als wichtiger Signalgeber auf der Unterseite fungiert. Zum Abschluss noch ein Blick auf die US-Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sinkt der Bärenanteil (52,2 %) zwar, während der Bullenanteil zulegt (27,4 %), doch beide Werte zeigen weiter deutlich mehr Skepsis als im historischen Durchschnitt. Dennoch dürfte der DAX® heute nochmals schwächer in den Handel starten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

