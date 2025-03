EQS-News: Westwing erzielte 2024 Ergebnisse am oberen Ende der Prognose und erwartet in 2025 eine deutliche Verbesserung der Profitabilität mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 6 bis 8%

EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Westwing erzielte 2024 Ergebnisse am oberen Ende der Prognose und erwartet in 2025 eine deutliche Verbesserung der Profitabilität mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 6 bis 8%



Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf EUR 444 Mio. trotz eines schwierigen Marktumfelds und der Umstellung auf ein überwiegend globales und hochwertigeres Produktsortiment. Dieses Ergebnis liegt am oberen Ende der Prognose.

Westwing erzielte im Geschäftsjahr 2024 ein bereinigtes EBITDA von EUR 24 Mio., welches ebenfalls am oberen Ende der Prognose liegt.

Der Free Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2024 EUR 9 Mio.; die Netto-Cash-Position betrug zum Jahresende 2024 EUR 69 Mio. und beinhaltete Investitionen in Aktienrückkäufe und einmalige Restrukturierungsaufwendungen.

Der GMV-Anteil der margenstarken Westwing Collection wuchs in 2024 gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozentpunkte auf einen neuen Höchststand von 55%.

Der Fokus in 2025 liegt auf der Einleitung der dritten Phase des dreistufigen Value-Creation-Plans von Westwing, in der Marktanteilsgewinne und Expansion in neue Länder die wichtigsten Hebel zur Skalierung mit operativer Hebelwirkung sein werden.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Umsatz von EUR 425 bis EUR 455 Mio. (-4% bis +2% Wachstum gegenüber dem Vorjahr) und bereinigtes EBITDA von EUR 25 bis 35 Mio. (+6% bis +8% vom Umsatz).

München, 27. März 2025 // Westwing Group SE (“Westwing” oder “das Unternehmen”), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 bekannt.

Westwing hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem guten vierten Quartal abgeschlossen und alle finanziellen Versprechen erfüllt. Darüber hinaus hat das Unternehmen alle in 2024 angestrebten operativen Ziele der zweiten Phase des 3-Stufen-Plans erreicht, um das volle Wertpotenzial des Unternehmens zu realisieren.

Finanzielle Ergebnisse 2024

Der Umsatz im vierten Quartal 2024 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf EUR 134 Mio. (Q4 2023: EUR 131 Mio.). Wie erwartet, dämpfte die strategische Umstellung auf ein überwiegend globales und hochwertigeres Produktsortiment das Umsatzwachstum im letzten Quartal des Jahres stärker als in den Vorquartalen.

Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2024 stieg um 4% auf EUR 444 Mio. und erreichte damit das obere Ende der Prognose (Prognose für den Umsatz für das Geschäftsjahr 2024: EUR 415 Mio. bis EUR 445 Mio.).

In Bezug auf die Profitabilität erzielte Westwing im vierten Quartal 2024 ein positives bereinigtes EBITDA von EUR 10 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 24 Mio. für das Geschäftsjahr 2024, womit ebenfalls das obere Ende der Prognose erreicht wurde (Prognose für das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2024: EUR 14 Mio. bis EUR 24 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 5% für das Geschäftsjahr 2024 (2023: 4%). Dies wurde durch Margenverbesserungen und Kosteneinsparungen bei gleichzeitigen Investitionen in die Markenbekanntheit erreicht.

Westwing erwirtschaftete im vierten Quartal 2024 einen positiven Free Cashflow, welcher zu einem Free Cashflow von EUR 9 Mio. für das Geschäftsjahr führte. Das Unternehmen konnte eine starke Netto-Cash-Position von EUR 69 Mio. zum Jahresende aufrechterhalten, nachdem es EUR 11 Mio. für Aktienrückkäufe und EUR 8 Mio. für einmalige Restrukturierungskosten ausgegeben hatte.

Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie in 2024

Westwing konzentrierte sich im Jahr 2024 auf die Umsetzung der zweiten Phase des 3-Stufen-Plans, um das volle Wertpotenzial des Unternehmens zu realisieren und erreichte wichtige Meilensteine:

die erfolgreiche Restrukturierung der Geschäftstätigkeiten in Italien, Spanien, Mittel- und Osteuropa, sowie in der Hauptgeschäftsstelle, einschließlich der Schließung mehrerer Büros und Lager,

die Einführung eines überwiegend globalen und höherwertigen Produktsortiments, wobei Teile des Sortiments im Zusammenhang mit der vorgenannten Restrukturierung aktiv entfernt wurden,

die Migration aller Länderseiten und Apps auf eine größtenteils auf Software-as-a-Service (SaaS) basierte Technologieplattform,

signifikante Verbesserungen in Bezug auf Markenbekanntheit und Markenpositionierung im Premiumbereich, sowie

eine Steigerung des Anteils der Westwing Collection auf ein neues Allzeithoch von 55% des GMV im Jahr 2024 (Geschäftsjahr 2023: 47%).

Wie erwartet, dämpfte die Sortimentsumstellung die Umsatzentwicklung im Jahr 2024. Grund hierfür war die Einstellung des Vertriebs von Produkten, die den Ansprüchen der Premium-Positionierung als auch den Margen-Anforderungen nicht gerecht wurden.

Mit der Veröffentlichung der ersten Nachhaltigkeitserklärung im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hat Westwing einen wichtigen Fortschritt im Bereich Nachhaltigkeit erreicht. Das Unternehmen hat weiterhin seine operativen Nachhaltigkeitsinitiativen vorangetrieben, einschließlich Verbesserungen bei der verantwortungsvollen Beschaffung und der nachhaltigen Verpackung. Alle Einzelheiten zu den Nachhaltigkeitsinitiativen und -fortschritten werden im Nachhaltigkeitsbericht 2024 am 3. April 2025 veröffentlicht.

Strategischer Fokus in 2025

Während einige Initiativen zum Aufbau einer schlanken und skalierbaren Plattform in 2025 noch andauern werden und die oben erwähnten negativen Umsatzauswirkungen durch die Änderung des Produktsortiments im gesamten Jahr 2025, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, noch zu spüren sein werden, tritt Westwing in die dritte Phase seines dreistufigen Value-Creation-Plans ein: “Skalierung mit operativer Hebelwirkung“. Der Fokus von Westwing für 2025 wird auf folgenden Initiativen liegen:

Um zukünftig auch in bestehenden Märkten weiter zu wachsen, wird an der Verbesserung des Produktsortiments (siehe unten) gearbeitet und die Expansion über stationäre Geschäfte vorangetrieben. Westwing plant in 2025 eine mittlere einstellige Zahl an Stores zu eröffnen, welche die erfolgreichen Stores in Hamburg und Stuttgart ergänzen werden.

Nach dem erfolgreichen Start in Portugal im vergangenen Jahr wird Westwing in 2025 5 bis 10 neue Länder erschließen. Die ersten beiden Länder, Luxemburg und Dänemark wurden bereits im 1. Quartal 2025 eröffnet. Die Bedienung des Premiumsegments in weiteren Ländern mit dem einzigartigen Produktsortiment von Westwing wird in den nächsten Jahren für attraktive Skaleneffekte sorgen.

In Bezug auf das Produktsortiment liegen die wichtigsten Verbesserungen in der Weiterentwicklung der Westwing Collection und in der fortgesetzten Aufnahme von Designer-Drittmarken.

Während durch die Effekte der Komplexitätsreduzierung im Jahr 2024 und die fortgesetzte Kostendisziplin mit einem deutlichen Anstieg der Profitabilität in 2025 gerechnet wird, ist - bedingt durch die beschriebenen Effekte der Sortimentsumstellung - mit einem deutlichen Umsatzwachstum erst im Jahr 2026 zu rechnen. Insgesamt sieht die dritte Phase des dreistufigen Value-Creation-Plans von Westwing eine klare Roadmap vor, um Westwing als Europas führende Premium-Destination für Home & Living zu etablieren, mit dem Ziel einer hohen ein- bis zweistelligen Wachstumsrate und einer kontinuierlichen Verbesserung der Profitabilität für 2026 und darüber hinaus.

CEO Statement

"2024 war ein entscheidendes Jahr für Westwing, in dem wir unser Geschäft in eine skalierbare Plattform und Premium-Destination umgewandelt und gleichzeitig die Profitabilität verbessert haben.Mit dem Eintritt in die dritte Phase unseres dreistufigen Value-Creation-Plans - Skalierung mit operativer Hebelwirkung - freuen wir uns darauf, Kunden in bestehenden und neuen Märkten mit einem immer besseren Produktsortiment zu bedienen, unsere Premium-Markenpositionierung zu stärken und die Profitabilität weiter zu verbessern.Mit einer klaren Roadmap sind wir gut positioniert, um das volle Potenzial von Westwing auszuschöpfen und langfristigen Wert für unsere Kunden und Aktionäre zu schaffen“, sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing.

Finanzieller Ausblick 2025

Westwing rechnet derzeit nicht mit einer Erholung der Verbrauchernachfrage im Jahr 2025 und damit erneut mit einem herausfordernden Marktumfeld und hoher Unsicherheit. Darüber hinaus erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2025 anhaltende negative Umsatzeffekte, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, durch die Einführung eines überwiegend globalen und höherwertigen Produktsortiments. Daher prognostiziert Westwing für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen EUR 425 Mio. und EUR 455 Mio. mit einer Wachstumsrate von -4% bis +2% gegenüber dem Vorjahr. Während der Umsatzausblick für das Geschäftsjahr verhalten bleibt, bilden die Transformationsfortschritte des Jahres 2024 die Grundlage für eine deutliche Verbesserung der Profitabilität in 2025. Westwing erwartet ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 25 Mio. und EUR 35 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +6% bis +8%.





Webcast und Telefonkonferenz

Die Telefonkonferenz von Westwing für das Geschäftsjahr 2024 wird am 27. März 2025 ab 10:00 Uhr (MEZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Livestreams wird auf der Website verfügbar sein.

Die ordentliche Hauptversammlung der Westwing Group SE wird am 17. Juni 2025 stattfinden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com.

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist in 14 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2024 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von EUR 497 Mio. erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Daily Specials, Stores, B2B Services (Westwing Business) und den Westwing Design Service. Westwings Team arbeitet zusammen an dem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

Kontakt

Westwing Group SE

Investor Relations

E-Mail: ir@westwing.de

