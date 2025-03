Gamestop will mit Schulden Bitcoin kaufen - Kurs schmiert ab

Die Aktie des Videospielhändlers Gamestop hat am Donnerstag im US-Handel herbe Verluste erlitten. Nach einem Plus von über 12 Prozent am Vortag verlor das Papier im heutigen Handel 24 Prozent auf einen Kurs von 21,52 US-Dollar.

Die Kursbewegung der berüchtigten "Meme-Aktie" folgt der Ankündigung des Konzerns, 1,3 Milliarden US-Dollar an Schulden über eine Wandelanleihe aufzunehmen, um damit Bitcoin zu kaufen. Erst vor wenigen Tagen hatte der Gamestop-Verwaltungsrat einstimmig beschlossen, den Kauf von Bitcoin-Reserven zu erlauben.

Das Vorgehen ähnelt der Strategie von Strategy, ehemals Microstrategy. Der strauchelnde Softwarekonzern fing 2020, Bitcoin zu kaufen. Mittlerweile besitzt Strategy gut eine halbe Million Bitcoin mit einem aktuellen Wert 43,6 Milliarden US-Dollar. Allerdings verwässerte Strategy für die Käufe mit Kapitalerhöhungen immer weiter die Anteile seiner Aktionäre.

Gamestop wurde in der Pandemie als sogenannte "Meme-Aktie" bekannt. Weil die Aktie damals besonders leerverkauft war, schlossen sich viele Kleinanleger über Internetforen, zusammen und kauften die Aktien, was letztlich in einem spektakulären Short-Squeeze gipfelte.