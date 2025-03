EQS-News: Northern Data Group veröffentlicht die geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Northern Data Group veröffentlicht die geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024



28.03.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEINFORMATION/ IR-NACHRICHT



Northern Data Group veröffentlicht die geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024



Umsatz im Geschäftsjahr 2024: EUR 200 Mio., ein Anstieg von 158 % im Jahresvergleich, im Einklang mit den am 21. Januar 2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen

Umsatz im Bereich Cloud und Rechenzentren (GJ 2024): EUR 121 Mio., ein Anstieg von 722 % gegenüber dem Vorjahr und im Einklang mit den vorläufigen Zahlen

Bereinigtes EBITDA¹: EUR 73 Mio. – deutlich gestiegen im Vergleich zu einem bereinigten EBITDA-Verlust von EUR 5,5 Mio. im Geschäftsjahr 2023 und über dem Mittelwert der prognostizierten Spanne

Liquide Mittel und Zahlungsmitteläquivalente: EUR 120 Mio.

Ausblick für 2025 bleibt unverändert. Die Gruppe wird eine Aktualisierung ihres Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025 nach dem Verkauf des Mining-Geschäfts vorlegen



Frankfurt/Main – 28. März 2025 – Die Northern Data AG (Börsenkürzel: NB2) („Northern Data Group“ oder „die Gruppe“) ein führender Anbieter von KI- und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, hat heute ihren Geschäftsbericht 2024 einschließlich der geprüften Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr veröffentlicht. Der Geschäftsbericht 2024 ist auf der Website von Northern Data im Bereich Investor Relations unter Publikationen zu finden.

Der Jahresabschluss wurde von Liebhart & Kollegen, Stuttgart, – seit 2022 Wirtschaftsprüfer der Gruppe – in Zusammenarbeit mit Harris & Trotter LLP, London, geprüft. Harris & Trotter ist auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus dem Bereich digitaler Vermögenswerte spezialisiert. Die Jahresabschlüsse wurden von Liebhart & Kollegen mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.



Aroosh Thillainathan, Gründer und CEO der Northern Data Group, kommentiert:

„Wir haben das Jahr 2024 mit großem Schwung beendet und damit die Voraussetzungen für ein starkes Jahr vor uns geschaffen. Im vergangenen Jahr haben wir unsere Corporate Governance und unsere Finanzberichterstattung erheblich verbessert und freuen uns, die Veröffentlichung unserer geprüften Ergebnisse im Einklang mit unserem Zeitplan bekannt zu geben.

Mit Blick auf das Jahr 2025 sind wir weiterhin entschlossen, unsere Marktposition zu stärken und strategisch zu investieren, um Innovation, Skalierbarkeit und langfristigen Erfolg zu fördern. Unsere Partnerschaften und unsere wachsende Vermögensbasis ermöglichen es uns, das rasant wachsende Potenzial von KI und HPC im Unternehmensumfeld zu nutzen und die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.“



Ergebnisse 2024

Im Jahr 2024 erzielte die Northern Data Group einen Umsatz von EUR 200 Mio. – ein Anstieg um 158 % im Vergleich zum Vorjahr – und damit im Einklang mit den am 21. Januar 2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Die Umsätze aus dem Cloud- und Rechenzentrumsbereich beliefen sich auf EUR 121 Mio., was einem Anstieg von 722 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mining-Umsätze lagen bei EUR 79 Mio., ein Plus von 26 % im Jahresvergleich.

Das bereinigte EBITDA¹ betrug EUR 73 Mio., verglichen mit einem bereinigten EBITDA-Verlust von EUR 5,5 Mio. im Geschäftsjahr 2023 und lag über dem Mittelwert der prognostizierten Spanne. Die bereinigte EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2024 betrug 36 %.



Ausblick für 2025

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Northern Data Group einen Umsatz in Höhe von EUR 520 Mio. bis EUR 570 Mio. Das bereinigte EBITDA wird für das Geschäftsjahr 2025 in einer Spanne von EUR 300 Mio. bis EUR 350 Mio. erwartet. Die Gruppe prüft derzeit aktiv die Veräußerung von Peak Mining. Erlöse aus einem möglichen Verkauf sollen in den Ausbau und das Wachstum der KI-Cloud-Plattform sowie der Rechenzentren investiert werden. Der Zeitpunkt der Veräußerung wird sich auf die Prognose der Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 auswirken. Daher wird die Gruppe – wie am 21. Januar 2025 mitgeteilt – ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach dem Verkauf des Mining-Geschäfts aktualisieren.

1) Das bereinigte EBITDA entspricht dem EBITDA, bereinigt um nicht zahlungswirksame und nicht wiederkehrende Posten. Im Jahr 2024 umfasste es: (i) Aufwendungen aus Aktienoptionsplänen, (ii) Rechtskosten sowie (iii) unrealisierter Gewinn aus der Bewertung von Fremdwährungen. Im Jahr 2023 beinhaltete das bereinigte EBITDA: (i) Aufwendungen aus Aktienoptionsplänen, (ii) Rechtskosten, (iii) Kosten für Systemimplementierung sowie (iv) Restrukturierungskosten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Finanzkennzahlen in den Geschäftsberichten 2024 und 2023.

Über die Northern Data Group:

Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, der flüssigkeitsgekühlte, GPU-basierte Technologie mit hoher Leistungsdichte einsetzt, um die innovativsten Unternehmen der Welt zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir begeistert von dem Potenzial des HPC, nicht nur technologische Entwicklungen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations:

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



Disclaimer:

Diese Mitteilung für Investoren enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese basieren auf den derzeitigen Einschätzungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse oder Entwicklungen dar und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken sowie Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier gemachten Aussagen abweichen – u. a. aufgrund von Veränderungen des wirtschaftlichen oder wettbewerblichen Umfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursänderungen, sowie Änderungen nationaler oder internationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Steuerrecht.

Weder das Unternehmen noch verbundene Gesellschaften übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

28.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2107832 28.03.2025 CET/CEST