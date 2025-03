Goldpreis auf Allzeithoch – Zollstreit sorgt für Auftrieb

Angesichts der Sorge vor einer weiteren Eskalation des Zollstreits und die damit im Zusammenhang stehenden nicht absehbaren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kann der Goldpreis am Freitag und damit am letzten Handelstag weiter profitieren sowie gleichzeitig ein frisches Rekordhoch bei über 3.082 Dollar je Feinunze markieren. Im Fokus der Marktakteure stehen nun frische US-Preisdaten.

Auswirkungen des eskalierten Zollstreits bereits sichtbar – Weiteres Hochschaukeln denkbar

Der Zollstreit zwischen den USA und wichtigen Volkswirtschaften wie etwa der EU lässt Anleger weiterhin nicht los. US-Präsident Donald Trump hatte am späten Mittwochabend neue Strafzölle auf Autoimporte in die USA in Höhe von 25 Prozent ab dem 3. April angekündigt. Auch Autoteile seien betroffen hieß es. Anleger fürchten nun eine entsprechende Gegenreaktion beispielsweise durch die Eurozone.

Insbesondere dürfte Marktteilnehmer auf kommende Woche blicken, wenn die neuen Zölle in Kraft treten sollen.