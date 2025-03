ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für CTS Eventim auf 116 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CTS Eventim von 120 auf 116 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein gutes Ticketgeschäft dürfte die Show am Laufen halten und auch 2025 für starkes Wachstum sorgen, schrieb Analyst Olivier Calvet in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er hält die Unternehmensziele mit Blick auf Live-Veranstaltungen für konservativ. Für dieses Geschäft senkte er zwar seine Wachstumsprognosen, hob die Margenerwartungen aber ein wenig an./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 02:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 02:17 / GMT

