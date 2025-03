EQS-Adhoc: elumeo SE: elumeo SE beschließt Restrukturierungsprogramm in Höhe von EUR 5,9 Mio. für 2025 und senkt Prognose für 2024

EQS-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Prognose

elumeo SE: elumeo SE beschließt Restrukturierungsprogramm in Höhe von EUR 5,9 Mio. für 2025 und senkt Prognose für 2024



31.03.2025 / 09:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 (1) MAR

elumeo SE beschließt Restrukturierungsprogramm in Höhe von EUR 5,9 Mio. für 2025 und senkt Prognose für 2024

Berlin, 31.3.2025 – Der Verwaltungsrat der elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), des führenden elektronischen Einzelhändlers für Edelsteinschmuck in Europa, hat ergänzend zu den bereits im vergangenen Jahr eingeleiteten Schritten zur Kostensenkung ein Bündel von strukturellen Maßnahmen beschlossen. Um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des elumeo Konzerns zu sichern, werden unter anderem der tägliche Live-Sendebetrieb auf 10 Stunden verkürzt, zahlreiche Overhead-Funktionen gestrafft und das Sortiment auf Schmuckstücke über EUR 50 Verkaufspreis pro Stück fokussiert. Die Personalkapazitäten werden mit Blick auf diese Maßnahmen angepasst. Das im vergangenen Jahr beschlossene Programm #Juwelo100 zur Umsatzsteigerung soll weitergeführt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die geplanten Ziele erst bis zu drei Jahre später als bislang vorgesehen erreicht werden.

Für die strukturellen Maßnahmen zur Kapazitätsanpassung fallen im Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund EUR 0,9 Mio. an.

Die Arbeiten am Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 liegen im Plan, die Veröffentlichung ist für den 28. April 2025 geplant. Auf Basis vorläufiger Zahlen liegen Umsatz und Marge für 2024 leicht unter der Prognose, die Prognose für das bereinigte EBITDA wird auf bis zu EUR -1 Mio. nach unten angepasst. Für 2024 rechnete die Gesell-schaft bisher gegen-über dem Vorjahr mit einem leichten Umsatzrückgang zwischen -4% bis -1%, einer Rohertragsmarge zwischen 47% und 49% sowie einem Bereinigten EBITDA zwischen EUR 0,5 bis 1,5 Mio.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli.

Mitteilende Person beim Emittenten;

elumeo SE

Geschäftsführender Direktor (Finanzen)

Dr. Riad Nourallah

Kontakt:

elumeo SE

Dr. Riad Nourallah, Geschäftsführender Direktor (CFO)

Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com

http://www.elumeo.com

Ende der Insiderinformation

31.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2108674 31.03.2025 CET/CEST