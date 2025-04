S&P 500® - Q1/25: was bisher geschah...

Absolutes Highlight der ersten drei Monate ist das Comeback Europas im Vergleich zu den USA: Während die amerikanischen Aktienindizes „unter Wasser“ notieren, konnte der DAX® im 1. Quartal 22 neue Allzeithochs verbuchen. +++ Apropos Rekordhoch: Manchmal dauert es etwas länger. Manchmal sogar 25 Jahre – aber nach 2000 hat endlich auch der Euro STOXX 50® ein neues Allzeithoch (5.568 Punkte) erreicht. +++ Ganz anders der S&P 500®: Die amerikanischen Standardwerte mussten in der Spitze eine 10%-Korrektur hinnehmen. Statistisch kommt ein „drawdown“ in dieser Größenordnung einmal pro Jahr vor. Das hätten wir also für 2025 schon mal geschafft. +++ Das beschriebene Eigenleben Europas gibt es zu Jahresbeginn auch auf der Zinsseite. Wohingegen die 10-jährige Rendite in den USA im 1. Quartal gefallen ist, stieg die 10-jährige Rendite Deutschland von 2,36 % auf 2,73 %. +++ Für ein weiteres Highlight sorgt der Goldpreis. Erstmals in der Historie knackte das Edelmetall die Marke von 3.000 USD. Dank einer Performance von 19 % war das 1. Quartal 2025 die beste 3-Monats-Periode seit 1986. Übergeordnet stellt der Goldpreis die Wertentwicklung vieler Aktienmärkte in den Schatten. +++ Eine Schlüsselfrage des weiteren Jahresverlaufs: Hält das Eigenleben Europas im Vergleich zu den USA an. +++

