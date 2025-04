EQS-Adhoc: hGears AG Konzern: Wechsel im Aufsichtsrat

EQS-Ad-hoc: hGears AG / Schlagwort(e): Personalie

08.04.2025 / 15:18 CET/CEST

Schramberg, 8. April 2025 –Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der hGears AG, Herr Prof. Dr. Volker Stauch, hat den Vorstand heute informiert, dass er aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum Ablauf der am 11. Juni 2025 in Schramberg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vorzeitig sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender und Aufsichtsratsmitglied niederlegen wird.

Herr Marco Freiherr von Maltzan wird als Nachfolger von Herrn Prof. Dr. Volker Stauch für den Vorsitz des Aufsichtsrats zur Wahl stehen.

Herr Marco Freiherr von Maltzan ist Vorsitzender des Aufsichtsrats bei WKW AG, Vorsitzender des Beirats bei Walter Klein GmbH & Co. KG, Vorsitzender des Beirats bei UKM Holding, stellvertretender Vorsitzender des Gesellschafterausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses der Pfeifer & Langen Industrie- und Handels-KG und Mitglied des Board of Directors bei RGP Resources Global Professionals Inc.

Über hGears

hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit strategischem Fokus auf Produkten für e-Mobilität. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG ein führendes europäisches Unternehmen bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Bike, [e]-Mobility (vor allem für Premium- und Luxusautos, EHVs und Powersports-Fahrzeuge) und e-Tools.

hGears vereint über 65 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern (Tier 1) sowie Erstausrüstern (OEMs). Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 20 Jahren beliefert werden.

hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg (Deutschland) und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg (Deutschland), Padua (Italien) und Suzhou (China). Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com

