ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Kering auf 'Hold' und Ziel auf 205 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Kering von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 340 auf 205 Euro gesenkt. Inzwischen sei unklar, ob das dritte Quartal 2024 wirklich der Tiefpunkt der Nachfrage nach Luxusartikeln gewesen sei, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Luxusbranche. Die Erholung im vierten Quartal scheine wohl nur eine Anomalie und nicht der Beginn eines Aufwärtstrends gewesen zu sein. Er sieht in den direkten Auswirkungen der Zölle zwar keinen großen Gegenwind, dagegen aber in den global schwächeren Aktienmärkten und der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit. Zu Kering schrieb er, dass seine positive Einschätzung zu früh gekommen sei. Die Ernennung von Demna Gvasalia als Kreativdirektor sei weniger prominent als erwartet gewesen. Insgesamt sei eine Umsatzerholung bis 2026 aus mehreren Gründen inzwischen eher unwahrscheinlich./ck/la

