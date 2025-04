APA ots news: NEOS Wien: Seestadt Aspern als idealer Standort für EU-Gigafactory für Künstliche Intelligenz

Wien (APA-ots) - Die EU-Kommission will Europa zum weltweit führenden Kontinent im Bereich Künstlicher Intelligenz machen. Geplant ist der Aufbau mehrerer sogenannter Gigafactories für KI - Standorte, an denen leistungsfähige Rechenzentren, Forschungseinrichtungen und innovative Unternehmen gebündelt werden. Die Mitgliedstaaten sind nun aufgerufen, konkrete Standortvorschläge zu machen. Mit dem heutigen Vorschlag für europäische KI-Gigafactories seien die richtigen Instrumente von der EU auf den Tisch gelegt worden, kommentiert NEOS-Europaabgeordnete Anna Stürgkh. "Und mit der Silicon Seestadt bringen NEOS Wien ein schlüssiges Konzept ein, das Wiens Anspruch als Standort europäischer KI-Zukunft untermauert." Die Silicon Seestadt ist das umfassende Zukunftskonzept von NEOS Wien für einen High-Tech-Standort im Norden der Stadt. Ziel ist es, Forschung, Bildung und Wirtschaft an einem Standort intelligent zu vernetzen - mit einem leistungsstarken KI-Rechenzentrum, modernen Produktionsstätten für Technologien wie Additive Manufacturing und Urban Mining sowie einer nachhaltigen, erneuerbaren Energieversorgung. "Das ehemalige Stellantis-Werk ist der ideale Standort für eine KI-Gigafactory, weil dort die perfekte Einbindung ins Energiesystem der Stadt mit höchster Energieeffizienz möglich ist - direkt daneben entsteht derzeit die erste Geothermie-Anlage in Wien. Die Abwärme des KI-Rechenzentrums kann effizient ins Fernwärmenetz eingespeist werden und so einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 leisten", erklärt Stefan Gara, Energie- und Digitalisierungssprecher von NEOS Wien. Die Seestadt Aspern erfüllt zentrale EU-Kriterien: Ab 2028 steht das Projekt als Zero-Emission-Areal mit höchster Energieeffizienz und erneuerbarer Energie bereit. Die Abwärme der KI-Gigafactory stellt dabei eine Form erneuerbarer Wärme dar und bringt einen direkten Zusatznutzen für zehntausende Wiener Haushalte. "Unser Ziel auf EU-Ebene ist klar: Wir müssen die fossilen Fesseln sprengen - und den Weg freimachen für ein Energiesystem, das bezahlbar, erneuerbar und unabhängig ist.", betont Stürgkh. "Die Industrie kann dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. In Wien wird das bereits erfolgreich umgesetzt, wie das Beispiel Manner zeigt. Eine KI -Gigafactory kann das nächste Erfolgsbeispiel werden. Dafür braucht es aber ein Energiesystem, in dem Fernwärme Gas ganzheitlich ersetzen kann. Genau dafür haben wir NEOS auf europäischer Ebene gesorgt: Mit der Reform des Gasmarkts haben wir die Weichen gestellt, damit künftig auf fossile Infrastruktur verzichtet werden kann, wo erneuerbare Alternativen wie Fern- oder Erdwärme möglich sind. So machen wir Wien und Europa unabhängiger von Importen - und fit für die Energiezukunft."