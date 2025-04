EQS-News: WeGrow AG erhöht Kapitalmarktattraktivität durch Uplisting in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und Handelsaufnahme auf Xetra

EQS-News: WeGrow AG / Schlagwort(e): Sonstiges

WeGrow AG erhöht Kapitalmarktattraktivität durch Uplisting in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und Handelsaufnahme auf Xetra



10.04.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





WeGrow AG erhöht Kapitalmarktattraktivität durch Uplisting in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf und Handelsaufnahme auf Xetra WERBUNG



Tönisvorst, 10. April 2025 – Die WeGrow AG, Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent und Entwickler zirkulärer Massivholz-Bausysteme, trägt dem steigenden Interesse nationaler und vor allem auch zunehmend internationaler Investoren Rechnung und vollzieht für die WeGrow-Aktie (WKN: A2LQUV) heute am 10. April 2025 ein Uplisting in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf. Zusätzlich wird das Wertpapier am 11. April 2025 in das vollelektronische Handelssystem Xetra aufgenommen.

Allin Gasparian, Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG, erklärt: „Wir wollen im Interesse unserer Aktionäre unsere Kapitalmarktpräsenz stetig weiterentwickeln. Mit dem Uplisting und der Xetra-Handelsaufnahme steigern wir die Attraktivität und Liquidität unserer Aktie. Gleichzeitig können wir unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsperspektiven einem noch größeren Investorenkreis vorstellen. Mir liegt hier persönlich sehr daran, dass wir über Xetra auch für unser internationales Netzwerk investierbar werden.“

Durch das Xetra-Listing ist nunmehr auch ein fortlaufender Handel der WeGrow-Aktie sichergestellt. Als Designated Sponsor fungiert die STEUBING AG. Abgerundet wird die Kapitalmarktpräsenz von WeGrow durch den besicherten 8 % Green Bond 2024/2029 (WKN: A383RQ), der weiterhin über die Webseite www.wegrow.de/anleihe gezeichnet werden kann.

Die WeGrow-Gruppe verfügt bereits über eine starke Basis, da sie durch den weltweiten Verkauf ihrer vier eigenen patentierten Kiribaum-Hybridsorten stabile Cashflows erzielt. Zusätzlich bestehen erhebliche Wachstumspotenziale in allen drei Geschäftsbereichen Jungpflanzenzüchtung und -produktion, nachhaltige Holzproduktion sowie Holzverarbeitung und -handel. Besonders vielversprechend entwickelt sich die Nachfrage nach dem innovativen Holzbausystem KiriBloX®, für das die WeGrow-Gruppe im Februar und damit nur wenige Wochen nach der offiziellen Produkteinführung bereits den ersten Auftrag gewinnen konnte – ein wichtiger Meilenstein für die Marktdurchdringung dieses ressourcenschonenden, zirkulären Bausystems.



Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der WeGrow AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Green Bonds 2024/2029 der WeGrow AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend den Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.wegrow.de/anleihe und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Der Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.



Über die WeGrow AG

Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum, den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion anzubauen. Aktuell werden Kunden in 47 Ländern auf fünf Kontinenten mit Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.



Kontakt

PRESSE

WeGrow AG

Allin Gasparian

Kehn 20

47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2156 48498-10

Mobil: +49 (0)177 957 96 90

E-Mail: presse@wegrow.de

FINANZPRESSE

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Landshuter Allee 10

80637 München

Tel.: +49 (0)89 8896 906-25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

10.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2114508 10.04.2025 CET/CEST