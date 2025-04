Dax setzt Erleichterungsrally fort

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der überraschenden Kehrtwende in der US-Zollpolitik kommen weitere Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax stieg zur Eröffnung am Freitag um 1,1 Prozent auf 20.795 Punkte, nachdem er am Donnerstag 4,5 Prozent zugelegt hatte. "Es darf dabei nicht in Vergessenheit geraten, dass der pazifische Handelskrieg weiterhin in vollem Gange ist und damit Verwerfungen unverändert ein Risiko darstellen", warnten die Experten der Helaba. US-Präsident Donald Trump hatte die Zölle für chinesische Einfuhren auf 145 Prozent hochgesetzt.

Bei den Aktienwerten rückten Gerresheimer und Schott Pharma ins Rampenlicht. Die Aktien der beiden Verpackungsspezialisten stiegen um vier beziehungsweise 8,1 Prozent. Anleger seien erleichtert, dass die Unternehmen ihre Ausblicke bekräftigt haben, sagte ein Börsianer. Wegen der Zoll-Turbulenzen hätten sie eine Kürzung der Geschäftsziele befürchtet. Außerdem seien die vorgelegten Quartalszahlen teilweise besser ausgefallen als erwartet.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)