GNW-News: ELECQ rüstet sich für Power2DriveEurope 2025: Intelligente Ladelösungen für Elektrofahrzeuge für die Zukunft der Elektromobilität in Deutschland

^MÜNCHEN, Deutschland, April 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ, ein führender

Innovator im Bereich intelligenter Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge, wird vom 7. bis 9. Mai auf der Power2DriveEurope 2025 in München seine neuesten Lösungen vorstellen. Die Power2Drive Europe ist Europas führende Fachmesse für Elektrofahrzeuge, Ladeinfrastruktur und die Integration erneuerbarer Energien. Sie bringt Automobilhersteller, Energieversorger und Technologieinnovatoren zusammen, um die Zukunft der nachhaltigen Mobilität zu gestalten. Besuchen Sie ELECQ in Halle C6, Stand 674. ELECQ wird sich mit Branchenexperten austauschen und sein Engagement für die Förderung der Entwicklung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur in ganz Europa vorstellen. Vision für die sich entwickelnden Bedürfnisse Deutschlands: Deutschland kommt seinen Zielen im Bereich der E-Mobilität schnell näher und strebt bis 2030 15 Millionen Elektrofahrzeuge und eine Million öffentliche Ladestationen an. Die Nachfrage nach skalierbarer, intelligenter Infrastruktur wächst weiter. Unterstützt durch Regierungsinitiativen und eine zunehmende Akzeptanz wächst der Sektor der Elektrofahrzeug-Ladestationen schnell - nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wo der Bedarf an intelligenten Ladelösungen ebenso groß ist. ELECQ Smart Solutions für die elektrische Zukunft Deutschlands: ELECQ hat eine Reihe innovativer Produkte entwickelt, die darauf abzielen, die Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit des Aufladens von Elektrofahrzeugen in Deutschland zu verbessern: ELECQ Home: ELECQ Home ist auf Privathaushalte zugeschnitten und verfügt über ein modulares Snap-in-Design für eine 10-minütige Installation, eine Verwaltungs-App und eine nahtlose Integration in die Energiesysteme des Hauses. Intelligente Ladepläne und Elecq Power Monitor helfen den Nutzern, durch Optimierung des Stromverbrauchs bis zu 30 % der Stromkosten einzusparen. Mit robusten Sicherheitsmerkmalen, Schutzart IP65/IK10 und zuverlässigem Abschaltschutz durch hochpräzise Sensoren sorgt ELECQ Home für effizientes, sicheres und zukunftsfähiges Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause. ELECQ Biz: ELECQ Biz wurde für kommerzielle Anwendungen entwickelt und bietet eine 10-minütige modulare Installation, die von einer Person und einer einzigen Schraube gesichert wird. Durch die Unterstützung selbstorganisierender Netzwerke von bis zu 500 Geräten über Elecq Link ermöglicht sie eine intelligente Lastverteilung, eine optimierte Phasennutzung und intelligente Energieeinsparungen - und senkt so die Ladekosten um bis zu 30 %. Mit V2G- Fähigkeit, ISO 15118-20- und OCPP 2.0.1-Konformität und robuster Konnektivität (Wi-Fi, Wi-Sun) gewährleistet ELECQ Biz zuverlässiges, zukunftssicheres Laden von Elektrofahrzeugen mit über 99 % Betriebszeit - selbst in extremen Umgebungen. DC Station 60: Station 60 nutzt eine Technologie ohne Granularität für eine 100 % effiziente Energieverteilung auf mehrere Fahrzeuge. Das flexible Design unterstützt sowohl den eigenständigen Einsatz als auch die stationsübergreifende Stromverteilung und gewährleistet so maximale Anpassungsfähigkeit. Das umfassende Software-Ökosystem von ELECQ, einschließlich der intuitiven ELECQ-App für Benutzer, der ELECQ-Partner-App für Installateure und Betreiber und der ELECQ-Cloud-SaaS-Plattform, ermöglicht Echtzeitüberwachung, effiziente Ferndiagnose und intelligentes Energiemanagement in der gesamten deutschen Elektrofahrzeug-Infrastruktur. Die ELECQ-App bietet intelligente Ladepläne, die die Zeitpläne auf der Grundlage der lokalen deutschen Strompreise und der Nutzungsgewohnheiten optimieren, die Kosten senken und die Effizienz steigern, während sie gleichzeitig die Integration von V2G und erneuerbaren Energien unterstützt. Auf der Power2DriveEurope 2025 (Halle C6, Stand 674) wird ELECQ aktiv nach Kontakten zu Händlern, Installateuren und Industriepartnern suchen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, unsere neuesten Innovationen zu erkunden und Möglichkeiten für Partnerschaften zu besprechen. Seien Sie in München dabei und werden Sie Teil der elektrischen Zukunft Deutschlands. Mehr erfahren: http://bit.ly/4ct1VqE UNTERNEHMEN: ELECQ EMAIL: sales@elecq.com WEB: https://www.elecq.com?utm_source=globenewswire (https://www.elecq.com/?utm_source=globenewswire) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b090ebc-0158-4adb-a161- 218750f295cc (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b090ebc-0158-4adb-a161- 218750f295cc)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/084adbd0-d645- 4eae-934e-067abd564251 °