EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT IRIS CAPITAL INVESTMENT

SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Finanzierung

SYNBIOTIC SE: STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT IRIS CAPITAL INVESTMENT



17.04.2025 / 13:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE.

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT MIT IRISCAPITAL INVESTMENT



Düsseldorf, 17.04.2025 – Die SYNBIOTIC SE (die „Gesellschaft“) ist heute eine strategische Partnerschaft mit IRIS Capital Investment („IRIS“), einem französischen Anbieter für Eigenkapitalfinanzierungen eingegangen. IRIS hat sich verpflichtet, Wandelschuldverschreibungen im Volumen bis zu EUR 2,4 Millionen in mehreren Tranchen von jeweils bis zu EUR 200.000 zu zeichnen. Die Zeichnung der Tranchen erfolgt ausschließlich auf Verlangen der Gesellschaft. Die Wandelschuldverschreibungen werden nicht verzinst und voraussichtlich ab Ende April 2025 ausgegeben.

Hierzu wird der Verwaltungsrat die Begebung einer 0 %-Wandelschuldverschreibung mit Ausschluss des Bezugsrechts in einem Volumen in Höhe von bis zu EUR 2,4 Mio. beschließen. Die Wandelanleihe wird mit einer Zwangswandlung zum Laufzeitende ausgestattet sein. Der Erlös der Wandelschuldverschreibung soll die Wachstumsstrategie der Gesellschaft unterstützen.

Über SYNBIOTIC SE:

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

Weitere Informationen stehen unterhttp://www.synbiotic.com bereit.

Kontakt:

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

ir@synbiotic.com



Ende der Insiderinformation

