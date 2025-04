EQS-News: Circus SE erhält europäisches Patent für Technologie seines KI-Roboters

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Patent

Circus SE erhält europäisches Patent für Technologie seines KI-Roboters



17.04.2025 / 10:54 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

Circus SE erhält europäisches Patent für Technologie ihres KI-Roboters

Das Europäische Patentamt (EPA) hat den offiziellen Erteilungsbeschluss für das Patent von Circus SE bekannt gegeben, das die zentrale Technologie des KI-Robotik Systems schützt.

Das Patent umfasst sowohl die Architektur des Geräts als auch das autonome Zubereitungsverfahren und sichert das technologische Fundament des CA-1-Systems ab.

Mit der bereits gestarteten Serienproduktion stärkt die Patenterteilung den Rollout des CA-1 und festigt Circus’ marktführende Position.



München, 17. April 2025 – Circus SE (XETRA:CA1), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich KI-Software und KI-Robotik für die Food-Service Industrie, hat bekannt gegeben, dass das Europäische Patentamt den offiziellen Erteilungsbeschluss gemäß Artikel 97(1) EPÜ für das unternehmenseigene KI-gestützte Robotersystem CA-1 erteilt hat. Das Patent schützt die einzigartige Systemarchitektur sowie die Steuerungsmethode des CA-1 für eine autonome, hygienische und konsistente Mahlzeitenproduktion in kompakten Umgebungen.

Diese europäische Patenterteilung unterstreicht die starke Rolle von Circus SE in der Entwicklung KI-gestützter Robotiksysteme und schützt die zentrale Erfindung im Bereich der automatisierten Mahlzeitenzubereitung. Das System umfasst unter anderem eine rotationssymmetrische Zubereitung, die mit einer Mischeinheit gekoppelt ist und sich um seine eigene Achse dreht, sowie einen robotischen Manipulator, der das Gefäß während der Zubereitung mithilfe multimodaler Wärmesteuerung und adaptiver Entscheidungsfindung autonom handhabt.

„Patente sind mehr als nur rechtlicher Schutz, sie sind strategische Werte, die jahrelange Entwicklungsarbeit validieren, globale Skalierung absichern und dabei helfen, einflussreiche Technologieunternehmen in schnelllebigen Märkten aufzubauen“, sagt Haomiao Fang, Vice President Hardware und Produktion der Circus SE.

Die Patenterteilung erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem die Serienproduktion des CA-1 bereits angelaufen ist. Die Markteinführung der Series 4 ist ab diesem Sommer geplant. Die Erteilung stärkt die marktführende Position von Circus SE und steht im Einklang mit der strategischen Roadmap des Unternehmens. Parallel dazu baut Circus seine Schutzrechte in wichtigen internationalen Märkten wie den USA weiter aus, um die globale Kommerzialisierung und langfristige Wettbewerbsvorteile abzusichern.

Die Bekanntmachung der Patenterteilung wird am 7. Mai 2025 im Europäischen Patentblatt 25/19 veröffentlicht.

Über Circus

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein globales Technologieunternehmen mit Sitz in München, das Pionierarbeit im Bereich verkörperter KI-Systeme für die autonome Lebensmittelversorgung leistet. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte KI-Robotik und Enterprise-SaaS-Lösungen, die den CA-1, ein KI-robotergestütztes System zur automatisierten Mahlzeitenzubereitung, antreiben und darüber hinaus skalierbar erweitern. Der CA-1 wurde speziell für internationale Food-Service-Anbieter in Einzelhandel, Gastronomie und Verteidigung entwickelt und ermöglicht durchgängige Autonomie in der Lebensmittelproduktion.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

ir@circus-group.com

17.04.2025 CET/CEST

